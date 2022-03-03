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2022 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane programında çeyrek altını kim kazandı? Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane programında birinci kim oldu?

03.03.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane programında 3 Mart 2022 Perşembe günü yani bu günün birincisi merak konusu oldu. ATV'nin sevilen Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane programının gün birincisi araştırılmaya başlandı. Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane programında her hafta birbirinden farklı çiftler çeyrek altın için yarışıyor. İşte Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane programının 3 Mart Perşembe 2022 birincisine dair detaylar!

2022 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane programında çeyrek altını kim kazandı? Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane programında birinci kim oldu?

ATV'nin sevilen yapımı Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane programı puan durumu ve detayları ile merak konusu oldu. Her hafta yeni yarışmacıların da katılımıyla süren programda çiftler lezzet yarışında kıyasıya rekabet ediyor ve çeyrek altının sahibi olmak büyük bir uğraş veriyor. Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane programında hafta içi her gün izleyicisi ile buluşuyor. Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane programında çeyrek altının kazananı belli oldu. Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane programında birincisine dair detaylar haberimizde yer alıyor.

3 MART 2022 ZAHİDE YETİŞ İLE MUTFAK BAHANE PROGRAMINDA KİM BİRİNCİ OLDU?

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane programında 3 Mart Perşembe gününün birincisi merak harıl harıl araştırılmaya başlandı. Hafta içi her gün televizyon ekranlarında yayınlanmakta olan programda çiftler kıyasıya tatlı bir rekabet içine giriyor. Programın izleyenleri ise "Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane programında çiftler yaptıkları yemeklerle puanlanıyor ve gün sonunda kazanana çeyrek altın veriliyor. 3 Mart 2022 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane programında çeyrek altının kazananı henüz belli olmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Zahide Yetiş
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