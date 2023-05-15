HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 2023 AĞRI SEÇİM SONUÇLARI: Ağrı Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları canlı, anlık oy oranı takibi Mynet.com’da olacak!

2023 AĞRI SEÇİM SONUÇLARI: Ağrı Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları canlı, anlık oy oranı takibi Mynet.com’da olacak!

13.05.2023 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı seçim sonuçları, oy oranları 14 Mayıs seçimlerinde oy kullanacak seçmen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi 14 Mayıs günü saat 17:00'de sona erecek. Mynet seçim sayfası üzerinden Ağrı’nın ilçeleri olan Doğubeyazıt, Eleşkirt, Hamur, Diyadin, Patnos, Taşlıçay ve Tutak seçim sonuçlarına ulaşabileceksiniz. Peki, Ağrı seçim sonuçları, oy oranları saat kaçta açıklanır?

2023 AĞRI SEÇİM SONUÇLARI: Ağrı Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları canlı, anlık oy oranı takibi Mynet.com’da olacak!

Ağrı seçim sonuçları oy oranları canlı takip ekranı sıklıkla sorgulanıyor. Hem Cumhurbaşkanı seçimi hem de 28. Dönem milletvekili seçimi için oy kullanacak olan seçmenler saat 08:00 ile 17.00 arasında oy kullanabilecekler. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları Mynet.com'da yer alacak.

AĞRI SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim sonuçları 14 Mayıs tarihinde açıklanacak. Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

Mynet seçim sayfası üzerinden Ağrı’nın ilçeleri olan Doğubeyazıt, Eleşkirt, Hamur, Diyadin, Patnos, Taşlıçay ve Tutak seçim sonuçlarına ulaşabileceksiniz.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

Oy verme işleminin tamamlanmasından bir saat sonra, saat 18.00'de YSK seçime dair verileri paylaşmaya başlayacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçimlerle ilgili olarak verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek.

seçim-sonuçları

Saat 21.00’den sonra bütün yayınların serbest olduğuna, ancak Yüksek Seçim Kurulunca gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan'ı arayıp tebrik ettiKemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan'ı arayıp tebrik etti
Erdoğan'dan oy sayımı sürerken 'sandık' çağrısıErdoğan'dan oy sayımı sürerken 'sandık' çağrısı
Seçim sonuçları Mynet.com'da! İşte canlı takip ekranıSeçim sonuçları Mynet.com'da! İşte canlı takip ekranı
Anahtar Kelimeler:
ağrı seçim sonuçları

En Çok Okunan Haberler

İl il, ilçe ilçe hangi ittifak ve parti önde?

İl il, ilçe ilçe hangi ittifak ve parti önde?

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI CANLI İZLE 2023: Seçim sonuçlarına göre hangi parti önde? 14 Mayıs seçim sonuçları Cumhurbaşkanı ve Milletvekili oy oranları anbean Mynet.com’da

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI CANLI İZLE 2023: Seçim sonuçlarına göre hangi parti önde? 14 Mayıs seçim sonuçları Cumhurbaşkanı ve Milletvekili oy oranları anbean Mynet.com’da

Sinan Oğan'dan dikkat çeken paylaşım geldi!

Sinan Oğan'dan dikkat çeken paylaşım geldi!

Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu önde? İşte sonuçlar

Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu önde? İşte sonuçlar

Üstsüz fotoğrafını paylaştı! Yatak pozuna yorum yağdı

Üstsüz fotoğrafını paylaştı! Yatak pozuna yorum yağdı

Verileri açıklayıp oy oranlarını paylaştı!

Verileri açıklayıp oy oranlarını paylaştı!

İlginizi Çekebilir

Evlat edindikleri çocuk 23 yaşında çıktı! “Bizi öldürmeye çalıştı”

Evlat edindikleri çocuk 23 yaşında çıktı! “Bizi öldürmeye çalıştı”

Evde tek başına doğum yaptı! Bebeğini boğup çöpe attı

Evde tek başına doğum yaptı! Bebeğini boğup çöpe attı

Mutfakların vazgeçilmezi en sevilen airfryerlarda Anneler Günü'ne özel indirim

Mutfakların vazgeçilmezi en sevilen airfryerlarda Anneler Günü'ne özel indirim

Dondurmanının kapağını açıp yaladılar! Sonra rafa geri koydular

Dondurmanının kapağını açıp yaladılar! Sonra rafa geri koydular

Şoke eden görüntüler! Önce çarptı sonra resmen ezdi

Şoke eden görüntüler! Önce çarptı sonra resmen ezdi

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.