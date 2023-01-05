2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman? Erken seçim mi yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklama!

2023'te milyonlarca kişi sandığa gidip oyunu kullanacak. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm vatandaşları ilgilendiren seçim tarihi hakkında açıklama yaptı. Peki 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman? Erken seçim mi yapılacak? İşte detaylar...

2023 SEÇİMİ NE ZAMAN?

Erken seçim konusu gündemde yer alırken, seçim tarihlerine ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Belki tarihini biraz öne çekeceğiz" diyerek şu ifadeleri kullandı: "Mevsim şartlarını dikkate alarak belki birazcık öne çekerek tarihini güncelleyeceğimiz 2023 seçimlerinin önemini en iyi sizler biliyorsunuz. Milletin kurduğu, iktidara getirdiği ve her mücadelesinde yanında yer aldığı bir siyasi teşekkül olarak tarif ettiğimiz AK Parti'nin bu imtihanı da başarıyla geçmesini sağlamak öncelikle bizlerin, buradaki heyetin sorumluluğundadır.

Şu gerçeğin altını bir kez daha çizmek istiyorum. AK Parti resmen kurulduğu 14 Ağustos 2001 tarihinden bugüne kadar sadece girdiği her seçimi kazanmakla kalmamış milletimizin gönlündeki yerini de sürekli güçlendirmiştir. Bu gücün en müşahhas tezahürlerinden birini üye sayımızda görmek mümkündür. Kuruluşumuzun ardından girdiğimiz ilk seçim yılı olan 2002'de üye sayımız 400 binler seviyesindeydi. Bir sonraki seçim yılı olan 2007'de üye sayımız 1 milyon 350 bine yükseldi. Ardından 2011'de üye sayımız 4,4 milyonu buldu. 2015 yılında üye sayımız 9 milyonun üzerine, 2018 yılında 10 milyon sınırına çıktı. Yargıtay Başsavcılığı tarafından açıklanan kayıtlara göre 2023 yılına 11 milyon 241 bin üyeyle girdik.Eksikleri tamamlayarak kısa sürede yargıtay rakamlarını birleştireceğiz."

"KİMLE YARIŞACAĞIMIZI BİLMİYORUZ"

Seçimlerde kiminle yarışacaklarının belli olmadığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aylardır 6 kişi bir masa etrafında toplanıp duruyor tartışıyor. Peki ortaya ülkenin hayrına milletin hayrına hepsini geçtim masa etrafından oturanlardan herhangi birinin hayrına bir şey çıktı mı; çıkmadı.Kavga, dövüş, kumpas, arkadan dolanma, önden kaçma, rol çalma her şey var. Sadece vizyon, program, proje yok. Bu arada aday da yok. Seçim tarihi geldi çattı. Biz hala seçimde kimle yarışacağımızı bilmiyoruz." dedi.

