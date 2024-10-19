'2023' detayı muhalefeti kızdırdı, tepkilerin odağında Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu var! Yenidoğan Çetesi skandalı sonrası 'istifa' çağrısı

'Yenidoğan Çetesi' skandalı Türkiye'nin gündemine oturdu. 12 bebeğin ölümüne neden olan ve çok sayıda aileyile bebekleri üzerinden perişan eden sağlık çetesi herkesi dehşete düşürdü. Aralarında doktor, hemşire ve 112 personelinin olduğu 'Yenidoğan Çetesi'nin işbirliği içinde olduğu hastanelerin listesi de ortaya çıkarken; ortaya çıkan her detay kan dondurdu.

SORUŞTURMA MAYIS 2023'TE BAŞLAMIŞ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Yenidoğan Çetesi' ile ilgili açıklamasında, soruşturmanın CİMER'e yapılan şikâyetler ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün ihbarı üzerine bir buçuk yıl önce Mayıs 2023 tarihinde başlatıldığını, bu yıl 16 Ekim itibarıyla 47 şüpheliden 22'sinin tutuklandığını söyledi.

SAĞLIK BAKANI KEMAL MEMİŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Gözlerin çevrildiği Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da Yenidoğan Çetesi ile ilgili suskunluğunu günler sonra bozdu. Memişoğlu, "Mayıs 2023'te yapılan ihbarla başlayan süreç. İl Sağlık Müdürlüğü'nün yazısıyla başlayan ve çeşitli dinlemeler ve ispatıyla birlikte suçlular veya suç isnat edilenler tutuklandı. Hastanelere cezalar ve kapatma cezaları uygulandı" açıklamasını yaptı.

"ARTIK KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Bakan Memişoğlu'nun; Gerçek Gündem'de Seyhan Avşar'ın, SGK’ya bildirim yapılmasına rağmen bu hastaneler ‘hizmet’ vermeye devam mı etti? sorusuna "Üstümüze düşen neyse yaptık. Artık konuşmak istemiyorum. İyi geceler" diye cevap vermesi dikkat çekti.

O TARİHTE İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRÜ'YDÜ

Türkiye gündemini sarsan 12 bebeğin ölümünden sorumlu "Yenidoğan Çetesi" ile ilgili soruşturmanın açıldığı tarihte İstanbul İl Sağlık Müdürü olan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na, ihmali olduğu iddiasıyla siyasilerden tepkiler yükseldi.

SAĞLIK BAKANI'NA İSTİFA ÇAĞRISI

Yenidoğan Çetesinin ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada, o dönem İl Sağlık Müdürü olan Sağlık Bakanı Memişoğlu için siyasiler ve vatandaşlardan istifa çağrısı geldi.

ÜMİT ÖZDAĞ: "SORUMLULUK SAĞLIK BAKANI'NA AİTTİR"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "12 bebeğimizin hastanelerde öldürülmesinin siyasi sorumluluğu Sağlık Bakanına aittir" diyerek sosyal medyada Memişoğlu için istifa çağrısı kampanyası başlattı.

CHP'Lİ YAVUZYILMAZ: " SAĞLIK BAKANI İSTİFA ETSİN!"

Memişoğlu'na tepki gösterenlerden biri de CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, oldu.

Yavuzyılmaz, "Bir baba olarak öfkemi nasıl ifade edebilirim bilmiyorum" diyerek, "Peki, dünyanın en masum ve en savunmasız varlıkları olan bebeklerin para için öldürülebildiği bu düzeni mümkün kılan ve doğru düzgün denetim yapılmayan, ülkemizdeki bu sağlık sisteminin sorumlusu kim? Mevcut iktidar! Bu ülkede daha ne olacak ki, AK Partili bir bakan; Sağlık Bakanı istifa etsin!" sözleri ile Memişoğlu'nu istifaya çağırdı.

ENGİNYURT: "BU CİNAYETLERİ GÖRMEDİN, DUYMADIN MI?"

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ise, "Yenidoğan vurgunu sırasında İstanbul İl Sağlık müdürü olan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu şu an Sağlık Bakanı. Ve Bakan efendi! Yeni Doğan kansız çetesinin sürekli gündemde tutulmasını eleştiriyor. Memişoğlu sen önce hesap ver, Bu cinayetleri görmedin duymadın mı? İstifa edin" şeklinde konuştu.

"DERHAL İSTİFA ETMELİ..."

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap şu ifadeleri paylaştı:

"İstanbul Sağlık Müdürlüğü zamanında gereken incelemeleri, soruşturmaları yapmayan/yaptırmayan kişi Kemal Memişoğlu şimdi bakan... Ne günlere kaldık. Derhal istifa etmeli..."