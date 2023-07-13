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2023 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için nüfus müdürlükleri 16 Temmuz'da açık tutulacak!

13.07.2023 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 16 Temmuz Pazar günü gerçekleşecek. ÖSYM Başkanlığınca yapılacak Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) için, il ve ilçe nüfus müdürlükleri 16 Temmuz'da açık tutulacak.

2023 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için nüfus müdürlükleri 16 Temmuz'da açık tutulacak!

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 16 Temmuz'daki 2023-DGS'ye girecek adaylardan, T.C. kimlik kartını kaybeden, kimlik kartında fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığından sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav günlerinde il ve ilçe nüfus müdürlükleri belirli saatlerde hizmet verecek.

Buna göre, müdürlükler, 16 Temmuz Pazar 07.00-10.00 saatlerinde açık tutulacak.

GEÇİCİ KİMLİK ALINABİLECEK

Nüfus müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgesi düzenlenecek. Adaylar düzenlenen bu belgeyle sınava girebilecek.

Geçici kimlik belgesi dışında verilen hiçbir belge sınava giriş için kabul edilmeyecek. Bu amaçla nüfus müdürlüğüne başvuran adayın, sınava giriş belgesi ve biyometrik fotoğrafının yanında olması gerekiyor.

Adaylar, sınav günü açık tutulacak il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin adreslerini ve açık oldukları saatleri, ÖSYM'nin internet adresinden öğrenebilecek.

(AA)

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DGS nüfus müdürlüğü

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