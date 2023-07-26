2023 Dünya Düzce Günleri 1-8 Ağustos'ta! Semicenk'ten Demet Akalın'a kadar pek çok ünlü isim Düzcelilerle buluşacak

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün Düzceliler için hazırladığı sosyal projelerden biri olan ve şehrin müzik ziyafetine doyduğu “Dünya Düzce Günleri” bu yıl da festival havasında geçecek.

1-8 AĞUSTOS'TA ANITPARK MEYDANI'NDA

İlki geçen yıl düzenlenen ve birbirinden başarılı birçok ismin Düzceliler ile buluştuğu Dünya Düzce Günleri bu yıl da 1-8 Ağustos tarihlerinde Anıtpark Meydanı’nda yapılacak.

BÖLGENİN EN UZUN SOLUKLU FESTİVALİ

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde düzenlenecek organizasyonda Türk Müziği’nin farklı türlerinde başarılı isimler Düzce’ye gelecek.

Bölgenin en uzun soluklu festivalinde Anıtpark’a kurulacak sahnede Hüsnü Şenlendirici’den Niran Ünsal’a, Burak King’den Demet Akalın’a her yaştan vatandaşa hitap edecek isimler yer alacak.

1-8 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek konserlerde sahneye çıkacak isimler şöyle olacak;

1 Ağustos Salı Günü Saat: 21:00

SEMİCENK

2 Ağustos Çarşamba Günü Saat: 21:00

MOTİVE

3 Ağustos Perşembe Günü Saat: 21:00

NİRAN ÜNSAL

4 Ağustos Cuma Günü Saat: 21:00

BİLAL HANCI – VOLKAN ARSLAN

5 Ağustos Cumartesi Saat: 21:00

BURAK KING – TEFO SEKO

6 Ağustos Pazar Saat 21:00

HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ

7 Ağustos Pazartesi Saat 21:00

BİLAL SONSES

8 Ağustos Salı Saat 21:00

DEMET AKALIN





