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  4. 2023'e aynı saat içerisinde yediği 2 ceza ile girdi: "Yapacak bir şey yok”

2023'e aynı saat içerisinde yediği 2 ceza ile girdi: "Yapacak bir şey yok”

01.01.2023 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’de yılbaşı tedbirleri çerçevesinde trafik uygulaması yapan ekiplerin kontrolüne yakalanan sürücü alkollü çıktı. Aynı saat içerisinde 2. defa trafik denetimine takılan sürücünün 0.79 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye idari para cezası uygulanırken ehliyetine de el konuldu. Yeni yıla 2 ceza yiyerek giren sürücü, “Yeni yıla 2. ceza ile girdik. Aynı saatler içerisinde üst üste 2 ceza yedik. Yapacak bir şey yok” dedi.

2023'e aynı saat içerisinde yediği 2 ceza ile girdi: "Yapacak bir şey yok”

İzmir'de alkollü sürücü aynı saat içerisinde 2 defa ceza yedi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl dolayısıyla kentin birçok noktasında uygulama gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalarda trafik denetimlerine takılan otomobil sürücüsü alkollü çıktı. Bunun üzerine polis ekipleri tarafından sürücüye 4 bin 64 TL idari para cezası uygularken, ehliyetine de el konuldu.

TEKRAR DENETİME TAKILDI

Dakikalar içerisinde tekrardan trafik denetimine takılan sürücü 0.79 promil alkollü olduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından uslanmayan sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan ve alkollü araç kullanmaktan idari para cezası uygulandı.

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Yeni yılın ilk dakikalarında ceza yedi! "Geçmiş olsun" Yeni yılın ilk dakikalarında ceza yedi! "Geçmiş olsun"

"AYNI SAATLER İÇERİSİNDE ÜST ÜSTE 2 CEZA YEDİK"

Yeni yıla 2 ceza yiyerek giren sürücü, “Yeni yıla 2. ceza ile girdik. Aynı saatler içerisinde üst üste 2 ceza yedik. Yapacak bir şey yok” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, polis ekipleri vatandaşların yılbaşı gecesini huzur ve güven ortamında geçirebilmesi sağlamak için havadan, karadan ve denizden 6 bin personel ile denetimlerini gerçekleştirdi. (İHA)

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Yeni yılın ilk dakikalarında ceza yedi! "Geçmiş olsun"Yeni yılın ilk dakikalarında ceza yedi! "Geçmiş olsun"
Anahtar Kelimeler:
alkollü sürücü İzmir trafik cezası yeni yıl

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