2023'e talihsizlikle girdi! Tehlikeyi atlatan vatandaşın yorumu dikkat çekti: Yılın en şanslı insanı oldum

Kaza, saat 00.00 sıralarında Sivas- Erzincan Çevreyolu üzerinde yaşandı. Cengizhan Işık yönetimindeki 58 ADT 601 plakalı otomobil, otogar kavşağı üzerinde yoldaki buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Otomobil yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Işık olayı yara almadan atlattı.

"YILIN EN ŞANSLI İNSANI OLARAK KAYITLARA GEÇTİM HERHALDE"

Işık kazayla ilgili şöyle konuştu:

"Kaza nasıl oldu anlamadım. Yer buzdu, durduramadım, olanlar oldu. Yılın en şanslı insanı olarak kayıtlara geçtim herhalde. Yeni yıla böyle girmeyi düşünmüyordum, evimize gidecektik, nasipte bu da varmış. Cana geleceğine mala geldi."

(DHA)

