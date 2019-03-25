HABER

‘2023 Eğitim Vizyon Belgesi’ dünya gündemine taşındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 17:09 | Son Güncelleme

UNESCO ve Mektebim arasında imzalanan iş birliği anlaşması ile Türkiye’nin 2023 Eğitim Vizyon Belgesi dünyaya duyuruldu.Türkiye’nin STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) alanında geleceğin en iyi uygulama merkezlerinden biri haline getirilmesini, eğitim kalitesini önemli ölçüde artırmayı ve öğrencilerin öğrenme süreçlerini iyileştirmeyi amaçlayan Uluslararası STEM Projesi, Türkiye ‘2023 Eğitim Vizyonu’nu dünyanın gündemine taşıdı.Mektebim’den yapılan açıklamaya göre, iş birliği kapsamında Türkiye’ye gelen UNESCO Uluslararası Eğitim Direktörü Dr.

‘2023 Eğitim Vizyon Belgesi’ dünya gündemine taşındı

UNESCO ve Mektebim arasında imzalanan iş birliği anlaşması ile Türkiye’nin 2023 Eğitim Vizyon Belgesi dünyaya duyuruldu.
Türkiye’nin STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) alanında geleceğin en iyi uygulama merkezlerinden biri haline getirilmesini, eğitim kalitesini önemli ölçüde artırmayı ve öğrencilerin öğrenme süreçlerini iyileştirmeyi amaçlayan Uluslararası STEM Projesi, Türkiye ‘2023 Eğitim Vizyonu’nu dünyanın gündemine taşıdı.
Mektebim’den yapılan açıklamaya göre, iş birliği kapsamında Türkiye’ye gelen UNESCO Uluslararası Eğitim Direktörü Dr. Mmantsetsa Marope, 2023 Eğitim Vizyon Belgesi’ni inceleyerek değerlendirmelerde bulundu. Uluslararası STEM eğitim projesi ve 2023 Vizyon Belgesinin birçok ortak paydasının bulunduğunu belirten Dr. Marope, proje kapsamında uluslararası standartlarda akredite edilmiş, Türkiye’nin kendine özgü STEM müfredatının, STEM öğretmen eğitimi Programının ve STEM ölçme & değerlendirme programının hazırlanacağının altını çizdi.
‘Türkiye’nin 2023 Eğitim Vizyon Belgesi’, UNESCO Uluslararası Eğitim Planlaması Enstitüsü tarafından resmi web sayfası ve ilgili mecralarda paylaşılarak dünyaya duyuruldu.

Bugüne dek hiç görülmemişti! Binlercesi bulunduBugüne dek hiç görülmemişti! Binlercesi bulundu
Van-Hakkari karayolunda çığ düştü, mahsur kalanlar kutarıldı (2)Van-Hakkari karayolunda çığ düştü, mahsur kalanlar kutarıldı (2)
Bakan Selçuk: "Öğrencilere iş garantisi ve maaş vereceğiz"Bakan Selçuk: "Öğrencilere iş garantisi ve maaş vereceğiz"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Malatya'da deprem!

Malatya'da deprem!

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'dan önemli açıklamalar

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'dan önemli açıklamalar

Bakan Gül'den flaş Mansur Yavaş açıklaması: 1 Nisan'dan sonra

Bakan Gül'den flaş Mansur Yavaş açıklaması: 1 Nisan'dan sonra

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Kağıthane'de yangın! Çok sayıda ekip bölgede

İstanbul'da büyük yangın! Çok sayıda ekip bölgede

Van-Hakkari kara yolunda 'çığ düştü' ihbarı!

Ekipleri alarma geçiren ihbar!

Isparta'da şoke eden anlar!

Isparta'da şoke eden anlar!

Torunları oğlunu vurdu! Gözyaşları içinde isyan etti

Torunları oğlunu vurdu! Gözyaşları içinde isyan etti

En acı veda! Tabutun üzerinden kimse kaldıramadı

En acı veda! Tabutun üzerinden kimse kaldıramadı

Hakkari'de uçak seferleri iptal edildi

Kar nedeniyle seferler iptal edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.