HABER

"2023 Eğitim Vizyonu" açıklanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 21:00 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığının "2023 Eğitim Vizyonu", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı programla 23 Ekim'de kamuoyu ile paylaşılacak

Milli Eğitim Bakanlığının, gelecek 3 yıla dair hedef ve yaklaşımlarını içeren "2023 Eğitim Vizyonu", 23 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı programla açıklanacak.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, çalışmaları tamamlanan "2023 Eğitim Vizyonu", Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı programla kamuoyuna sunulacak. Program, 23 Ekim'de Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlığın üç yıllık hedef ve yaklaşımlarını ortaya koyacak bir çalışma yürüttüklerini açıklamıştı.

PARTNERPoposuna estetik yaptırdı değerine değer kattı!Poposuna estetik yaptırdı değerine değer kattı!
Bakan Soylu, İzmir'de subayların yemin törenine katıldı (3)Bakan Soylu, İzmir'de subayların yemin törenine katıldı (3)
İstanbul-Malatya uçağı, Diyarbakır'a zorunlu iniş yaptıİstanbul-Malatya uçağı, Diyarbakır'a zorunlu iniş yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2023 Eğitim Vizyonu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Milli eğitim Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Brunson'ın tahliyesi sonrası Fatih Portakal'dan olay mesaj

Brunson'ın tahliyesi sonrası Fatih Portakal'dan olay mesaj

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Dolar ne kadar? Dolar düştü mü yükseldi mi? 12 Ekim dolar yorumları

Dolar ne kadar? Dolar düştü mü yükseldi mi? 12 Ekim dolar yorumları

Başvurmayan yandı! Bakan açıkladı süre uzatılmayacak

Başvurmayan yandı! Bakan açıkladı süre uzatılmayacak

ABD'li Rahip Brunson hakkında karar verildi! Ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırıldı

ABD'li Rahip Brunson hakkında karar verildi! Ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırıldı

Brunson kararının ardından Trump'tan ilk açıklama geldi

Brunson kararının ardından Trump'tan ilk açıklama geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'li Rahip Brunson evinden ayrıldı, ABD'ye gidiyor

ABD'li Rahip Brunson evinden ayrıldı, ABD'ye gidiyor

Kan donduran itiraflar! Hastanede tecavüz edildi...

Kan donduran itiraflar! Hastanede tecavüz edildi...

Brunson kararı sonrası Türkiye-ABD arasında ilk görüşme!

Brunson kararı sonrası Türkiye-ABD arasında ilk görüşme!

İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın!

İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın!

Brunson'ın tahliyesi sonrası Fatih Portakal'dan olay mesaj

Brunson'ın tahliyesi sonrası Fatih Portakal'dan olay mesaj

Reuters son dakika olarak duyurdu: Brunson, ABD'ye gitmek üzere uçakta

Reuters son dakika olarak duyurdu: Brunson, ABD'ye gitmek üzere uçakta

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.