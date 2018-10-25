"2023 Eğitim Vizyonu 'cek, cak'lardan ibaret"

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, "2023 Eğitim Vizyonu'nun 'cek, cak'lardan ibaret olduğunu üzülerek gördük, sukutuhayale uğradık." dedi.

Koncuk, Mecliste beraberindeki İYİ Parti milletvekilleriyle düzenlediği basın toplantısında, partisinin millete verdiği sözleri yerine getirmeye gayret ettiğini vurguladı.

Türkiye'de kamunun "parça parça" olduğunu savunan Koncuk, "Kamuda 4A kadrolu var, 4B kapsamında çalışanlar var, Belediye Kanunu'nun 49. maddesine göre belediyelerde çalışan sözleşmeli personel var, vekil ebe, vekil imam var. Var da var. Yani kamu çalışanları çeşitli hukuki statüler altında çalışmak zorunda kalıyor." diye konuştu.

Çalışanların özlük haklarında da ciddi farklılıklar bulunduğunu dile getiren Koncuk, aynı işi yapan, aynı özelliklere sahip insanların farklı hukuki statülere tabi kılınmasının, "kamuda adeta çalışma barışını bozar bir hal aldığını" ileri sürdü.

Bu uygulamaların, hukuk devletinde kabul edilemeyeceğini, siyasi olarak da etik olmadığını söyleyen Koncuk, "İYİ Parti olarak tüm 4B'lilerin, Belediye Kanunu'na tabi olarak çalışan belediye çalışanlarının kadrolu olması, vekil ebe, vekil imam, vekil hemşire uygulamasının kaldırılması için bundan sonra da gayretimiz devam edecektir." dedi.