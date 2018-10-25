"2023 Eğitim Vizyonu 'cek, cak'lardan ibaret"

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, "2023 Eğitim Vizyonu'nun 'cek, cak'lardan ibaret olduğunu üzülerek gördük, sukutuhayale uğradık." dedi.
Koncuk, Mecliste beraberindeki İYİ Parti milletvekilleriyle düzenlediği basın toplantısında, partisinin millete verdiği sözleri yerine getirmeye gayret ettiğini vurguladı.
Türkiye'de kamunun "parça parça" olduğunu savunan Koncuk, "Kamuda 4A kadrolu var, 4B kapsamında çalışanlar var, Belediye Kanunu'nun 49. maddesine göre belediyelerde çalışan sözleşmeli personel var, vekil ebe, vekil imam var. Var da var. Yani kamu çalışanları çeşitli hukuki statüler altında çalışmak zorunda kalıyor." diye konuştu.
Çalışanların özlük haklarında da ciddi farklılıklar bulunduğunu dile getiren Koncuk, aynı işi yapan, aynı özelliklere sahip insanların farklı hukuki statülere tabi kılınmasının, "kamuda adeta çalışma barışını bozar bir hal aldığını" ileri sürdü.
Bu uygulamaların, hukuk devletinde kabul edilemeyeceğini, siyasi olarak da etik olmadığını söyleyen Koncuk, "İYİ Parti olarak tüm 4B'lilerin, Belediye Kanunu'na tabi olarak çalışan belediye çalışanlarının kadrolu olması, vekil ebe, vekil imam, vekil hemşire uygulamasının kaldırılması için bundan sonra da gayretimiz devam edecektir." dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı 2023 Eğitim Vizyonu'nu değerlendiren Koncuk, "Vizyon programının 'cek, cak'lardan ibaret olduğunu üzülerek gördük, böyle değerlendirdik. Bir sukutuhayale uğradık." ifadesini kullandı.
Koncuk, vizyon programında, sözleşmeli öğretmenliğin kaldırılması ve 4+4+4 eğitim sisteminde değişikliğe gidilmesine ilişkin bir taahhüdün bulunmamasını da eleştirdi.
"Neyin nasıl yapılacağının izah edilmediği vizyon programını anlamakta zorlandığını" belirten Koncuk, söz konusu programın beklentileri karşılamadığını iddia etti.
İsmail Koncuk, gazetecilerin soruları üzerine, dün TBMM Genel Kurulunda, İYİ Parti'nin, emeklilikte yaşa takılanlara yönelik araştırma önergesinin görüşülmesine dair grup önerisinin, diğer muhalefet partilerinin de oylarıyla kabul edilmesini, ancak daha sonra araştırma komisyonu kurulmasının reddedilmesini değerlendirdi.
Vatandaşların beklentisinin, "siyasi bir duruş" olduğunu belirten Koncuk, "Vatandaşlarımız, her siyasi partinin kararlarının, taahhütlerinin arkasında sağlam durmasını bekler. Bu siyasi etik gereğidir ama dün TBMM'de tam tersini gördük. Ben doğrusu İYİ Parti milletvekili olarak, böyle bir siyasetçi durumuna düşmekten Allah'a sığınırım." diye konuştu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Grup Başkanvekili Erhan Usta'yı görevden aldığının hatırlatılması üzerine Koncuk, başka bir siyasi partinin iç işlerine karışmanın, İYİ Parti'nin geleneğinde olmadığını dile getirerek, "Toplum değerlendirsin." dedi.
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