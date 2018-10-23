Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2023 eğitim öğretim vizyonu ile eğitimde hedeflediğimiz seviyeye inşallah çıkacağımıza inanıyorum." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, 2023 Eğitim Vizyon Belgesi'nin hayırlı olmasını dileyerek, eğitim ve öğretimin, hükümete geldikleri günden beri önceliklerinin en başında yer aldığının altını çizdi. Milli Eğitim Bakanlığının bütçesini 7,5 milyar liradan 92,5 milyar liraya yükselttiklerini hatırlatan Erdoğan, 16 yılda eğitimin fiziki altyapısını geliştirmek, önceki dönemlerin yasakçı baskıcı zihniyetlerinin izlerini silmek için çok çalıştıklarını anlattı. Milletin teveccüh gösterdiği kurumların önünü kesmek için uygulamaya konmuş 8 yıllık kesintisiz eğitim, katsayı gibi ciddi sıkıntıları kucaklarında bulduklarını aktaran Erdoğan, 60-70-80 kişilik sınıflardan, öğretmensiz geçen derslere kadar pek çok sorun olduğunu anımsattı.

Öncelikle zorunlu eğitimi 12 yıla çıkardıklarını belirten Erdoğan, "Katsayı zulmü başta olmak üzere öğrencilerimizin üniversiteye girişlerinde adaletsizliklere yol açan uygulamalarını ortadan kaldırdık. Milletimizin talebi doğrultusunda Kur'an-ı Kerim, Siyer-i Nebi, Arapça gibi dersleri tüm okullarda seçmeli olarak okutulabilir hale getirdik." diye konuştu. Fatih Projesi ile hem okulların hem de öğrencilerin teknolojik altyapısını yenilediklerini kaydeden Erdoğan, bu kapsamda 1,5 milyon tablet dağıttıklarını, 432 binin üzerinde sınıfa etkileşimli tahta yerleştirildiğini dile getirdi. 290 bine yakın yeni derslikle kalabalık sınıfları tamamen, ikili öğretimi de büyük ölçüde ortadan kaldırdıklarını aktaran Erdoğan, 607 bin yeni atanan öğretmenle toplam öğretmen sayısını 920 binin üzerine çıkardıklarını bildirdi. Böylece sınıfların boş kalmamasını, derslerin boş geçmemesini temin ettiklerinin altını çizen Erdoğan, spor salonundan laboratuvara, kütüphaneden pansiyonlara kadar her alanda çok önemli hizmetleri devreye aldıklarını söyledi.

Ders kitaplarını tüm öğrencilere ücretsiz olarak verdiklerini vurgulayan Erdoğan, bugüne kadar eğitim-öğretim konusunda çok büyük yatırımlara imza attıklarını anlattı. - "Eğitim öğretim meselesi, özünde bir insan meselesidir" Erdoğan, eğitimin içeriğinin geliştirilmesi konusunda da adımlar attıklarını ifade ederek, şöyle devam etti: "Müfredattan sınav sistemlerine kadar çok sayıda farklı projeyi hayata geçirmiş olmamıza rağmen, bu konuda arzu ettiğimiz ilerlemeyi kaydedemediğimizi bir öz eleştiri olarak her fırsatta ifade ediyorum. Önümüzdeki dönem bugün tanıtımını yapacağımız 2023 Eğitim-Öğretim Vizyonu ile eğitimde hedeflediğimiz seviyeye inşallah çıkacağımıza inanıyorum. Bizim gözümüzde eğitim öğretim meselesi, özünde bir insan meselesidir. İnsana dair olumlu ve olumsuz her şeyi eğitimin içinde bulmak mümkündür. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bize 'Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu' diye sesleniyor. İnsana yazmayı ve bilmediklerini öğreten Rabbimizin bize emrettiği şekilde hayatımızı ilme ve öğrenmeye adamak hepimizin görevidir. Bunun için eğitim öğretim bir yönüyle millidir ama aslında cihanşümul bir sistemdir. 'İlim Çin'de bile olsa gidip arayınız, alınız' tavsiyesi bir yönüyle eğitimin evrenselliğine işaret ediyor."

Ecdadın, medeniyetin ışıltılı şehirlerine, dünyanın her yerinden ilim insanlarını topladıklarına işaret eden Erdoğan, gelişmiş ülkelerin başarılarındaki en önemli unsurlardan birinin de güçlü eğitim sistemleri olduğunu vurguladı. - "Onların gönül dünyalarını doyurmayı ihmal ettik" "Her mesele gibi eğitim de içinden çıktığı toplumun vasatını yansıtır." diyen Erdoğan, "Küresel seviyede iddia ve donanım sahibi olmayan bir eğitimin millilik vasfı, boş sözden ibarettir. Milletler, eğitime kendi renklerini verirken aynı zamanda dünyaya söyleyecek sözlerinin de ifade ederler." değerlendirmesinde bulundu. Eğitimde çok ileri gidip de ekonomide çok geri kalmış veya tam tersi toplum örnekleri bulmanın mümkün olmadığına dikkati çeken Erdoğan, "Türkiye'nin sorunu, geçmişte uzun zaman eğitimin insanı geliştiren değil, insanı formatlayan, dikte edileni nesillere aktaran bir mekanizma görülmüş olmasıdır. Bu çarpık anlayış, maalesef nesillerimizin heba edilmesine, potansiyelinin, enerjisinin, yeteneklerinin körelmesine yol açmıştır. Bu süreçte ne sınav sisteminin ne ders kitaplarının ne de eğitime dair neredeyse hiçbir şeyin kalıcı olmaması, işin felsefesi konusundaki çarpıklığın neticesidir." şeklinde konuştu.