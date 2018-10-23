Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde Öğretmenlik Meslek Kanunu hazırlanıp çıkarılacak." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, öğretmenlere geleceğin teminatı olan çocukların emanet edildiğini belirtti. "Bundan daha büyük bir itibar, şeref olabilir mi?" diyen Erdoğan, bugüne ve geleceğe dair ne konuşuluyorsa, hangi hedefler belirleniyorsa hepsinin gizli öznesinin öğretmenler olduğunu söyledi. Eğitim meselesinin insan meselesi olduğunun altını çizen Erdoğan, insanı maddi ve manevi idrakiyle fiilen öğretmenlerin biçimlendirdiğini dile getirdi. Erdoğan, 2023 Eğitim Vizyonu'nda öğretmenlerin çok önemli yer tuttuğuna işaret ederek, "Bu kapsamda önümüzdeki dönemde Öğretmenlik Meslek Kanunu hazırlanıp çıkarılacak." diye konuştu. Öğretmenlerin hem çalışma şartlarını hem de birikimlerini mesleğin gereklerine uygun seviyeye taşımakta kararlı olduklarını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sözleşmeli öğretmenliği yeniden düzenliyoruz. Halen 4 artı 2 olmak üzere toplam 6 yıl olan sözleşme süresini 3 artı 1 toplam 4 yıla indiriyoruz. Böylece birinci sınıfta öğrencileri devralan bir öğretmenimiz, dört yol sonunda bu evlatlarımızı üst okula yolcu edip görev süresini tamamlayabilecek. Ayrıca geri kalmış bölgelerde görev yapan öğretmenlerimizi teşvik edecek birtakım tedbirler alınacak. Öğretmenliğe kabulde uygulanan pedagojik formasyon şartını kaldırıyoruz. Artık bu eğitimi Bakanlığımız verecek." Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenlerin bilgi ve becerilerinin meslek içi eğitim yoluyla hedeflere uygun seviyeye çıkarılacağını, ihtiyari olan anaokulu eğitimini gerekli altyapıyı oluşturduktan sonra zorunlu hale getireceklerini bildirdi. - "İnsan kaynakları ofislerimizin öncelikli hedefleri gençlerimiz" Öğretmenlere imkanlar nispetinde her türlü desteği sağlamayı sürdüreceklerini ifade eden Erdoğan, yeni yönetim sistemi oluşturulurken eğitim ve öğretimin önceliklerinin başında olduğunu kaydetti.

AK Parti'yi kurduklarında Türkiye'yi dört temel direk üzerinde yükselteceklerini dile getirdiklerini hatırlatan Erdoğan, bunların eğitim, sağlık, adalet, emniyet olduğunu anlattı. Recep Tayyip Erdoğan, bugüne kadar belli bir başarıyı yakaladıklarını, bu başarının artarak devam edeceğini söyledi. Üniversitelerin sayısına ilişkin bilgi veren Erdoğan, göreve geldiklerinde 76 olan üniversite sayısının 206'ya ulaştığını, üniversitenin olmadığı ilin bulunmadığını belirtti. Almanya'da 3 milyon, Türkiye'de ise 8 milyon üniversite öğrencisi bulunduğunu aktaran Erdoğan, "Kalitede eksiklerimiz var. Ama inşallah 5-10 yıl sonra kalitede de onları yakalayacak ve geçeceğiz. Ben buna inanıyorum. Doğrudan Cumhurbaşkanlığımıza bağlı kurumlarımızın bir kısmını da gençlerimize ve geleceğimize yönelik projeksiyonlar oluşturmak üzere ihdas ettik. Mesela dijital dönüşüm ve insan kaynakları ofislerimizin öncelikli hedefleri gençlerimizdir." diye konuştu. - "Yeni sistemin ruhuna uygun reformlar gerçekleştireceğiz"

Milli Eğitim Bakanlığını daha da güçlendirdiklerine dikkati çeken Erdoğan, eğitimde yeni yönetim sisteminin ruhuna uygun reformlar gerçekleştireceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğitim yönetiminde ehliyet ve liyakat olmazsa olmazımızdır. Bakanlığın en üst yöneticilerinden okul müdürlerimize kadar tüm yönetim kademelerimizi bu anlayışla ve dış müdahalelere kapalı bir şekilde çalışır hale getireceğiz." dedi. Enerjisi ve birikimi yüksek olanlarla hedeflere hızlı şekilde yol alacaklarını anlatan Erdoğan, okul yöneticiliğinin adanmışlık istediğini ve gönül işi olduğunu vurguladı. Erdoğan, kimsenin bu parametrelerin dışında bir sebeple görev talep etme hakkını kendinde görmemesi gerektiğini kaydetti. - "Şahıslarla kaim olmayan kalıcı bir program ortaya çıktığını düşünüyorum" Eğitim alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının bu süreçte en büyük yardımcıları olduğuna işaret eden Erdoğan, yeni dönemde de yürütülen çalışmalara katkı sağlamak suretiyle aynı fedakarlığın, aynı iş birliğinin beklendiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Okullarımıza ilave destekler vererek, okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz ile velilerimizi karşı karşıya getiren uygulamaları da ortadan kaldıracağız. Okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz ile velilerimizi eğitim sistemimizin aynı ortak gaye için çalışan ayrılmaz parçaları olarak görmek istiyoruz. Hedefimiz velilerimizi yardımcı kaynak, soru bankası, özel ders, etüt ve benzeri tüm yüklerden kurtarmaktır." Erdoğan, vatandaşlara, "Lütfen çocuklarınızı merdiven altına teslim etmeyin. Lütfen çocuklarınızı hafta sonu kurslar vesaire buralara teslim etmeyin. Biz öğretmenlerimizi hafta sonu destek kurslarıyla zaten sizin emrinize veriyoruz. Bu da ihtiyaridir ama ücrete tabi değildir. Onun ücretini devletiniz olarak biz vereceğiz. Hem buradan öğretmenlerimize de belli bir artı imkan sağlayacağız hem de çocuklarımızın bu noktadaki eksiğini gidermiş olacağız. Okul yöneticileri ve öğretmenler bu tür meşakkatlerle değil, sadece ve sadece eğitimle, öğrencilerle meşgul olacaklar." çağrısında bulundu.