Hac kura çekiliş takvimi merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklama kapsamında; normal şartlarda 15 Şubat'ta çekilecek olan hac kuraları, ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından ertenlendi. Peki, 2023 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Diyanet Hac kura çekilişi için yeni tarih açıkladı mı? İşte konu hakkında tüm merak edilenler..

2023 HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla hac kuralarının ertelendiğini duyurdu.

Erbaş açıklamasında, "15 Şubat 2023 tarihinde yapılması planlanan 2023 yılı hac kurası, Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde meydana gelen deprem nedeniyle, ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadelerine yer verdi.

Ancak yeni kura takvimi ise açıklanmadı. Diyanet Hac kura çekilişi için yeni tarih açıkladığı takdirde haberimizin içerisine eklenecektir.

KONTENJAN SAYISI BELLİ OLDU

Geçen yıl Covid-19 salgını kısıtlamaları kapsamında Türkiye'den sadece 37 bin 770 kişi hac ibadeti için kutsal topraklara gidebildi. Salgından kaynaklı kısıtlamaların kalkmasıyla bu yıl daha fazla kişi hacca gidebilecek.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş yaptığı açıklamayla birlikte bu yıl hacca gidecek kişiler için ayrılan kontenjanı duyurdu. Açıklamada, "Hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönüldü. 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız." ifadelerine yer verildi.

2023 HAC ÜCRETLERİ NE KADAR?

Hac ibadeti fiyatları, Suudi Arabistan'ın resmi para birimi olan Riyal cinsinden belirleniyor. Hac fiyatları her yıl kişi başı ortalama 20 bin riyal ile 40 bin riyal arasında değişiklik göstermektedir.

