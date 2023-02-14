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2023 HAC KURALARI ne zaman çekilecek? Hac kura çekimi ertelendi mi? Diyanet açıkladı

14.02.2023 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 Hac kura takvimi hakkında araştırmalar hız kazandı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkımlara neden olan deprem nedeniyle hac kuralarının ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyordu. Konu hakkında beklenen açıklama Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından geldi. Peki, 2023 HAC KURALARI ne zaman çekilecek? Hac kura çekimi ertelendi mi? İşte konu hakkında tüm detaylar...

2023 HAC KURALARI ne zaman çekilecek? Hac kura çekimi ertelendi mi? Diyanet açıkladı

2023 Hac kuralarının ne zaman çekileceği merak ediliyor. Hac kuraları için ön başvurular 5 Ocak - 31 Ocak tarihleri arasında kabul edilmişti. Normal şartlarda yarın (15 Şubat Çarşamba) çekilmesi planlanan hac kuraları, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından ertelendi. Konu hakkında beklenen açıklama Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan geldi. Peki, 2023 HAC KURALARI ne zaman çekilecek? İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

2023 HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, "15 Şubat 2023 tarihinde yapılması planlanan 2023 yılı hac kurası tarihi, 06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde meydana gelen deprem nedeniyle, ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.

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Ancak henüz yeni kura takvimi belli olmadı. Konu hakkında güncel bir açıklama geldiği takdirde haberimizin içerisine eklenecektir.

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''83 BİN 430 KİŞİ AĞIRLANACAK"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hac kontenjanında salgın öncesine dönüldüğünü açıklamıştı. Erbaş, "65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız." demişti.

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