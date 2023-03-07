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  4. 2023 HAC KURALARI ne zaman çekiliyor, tarih belli oldu mu? Gözler Diyanet'in hac kuraları çekiliş tarihi açıklamasında!

2023 HAC KURALARI ne zaman çekiliyor, tarih belli oldu mu? Gözler Diyanet'in hac kuraları çekiliş tarihi açıklamasında!

07.03.2023 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hac kuraları çekiliş tarihi 5 - 30 Ocak tarihleri arasında alınan başvuruların ardından merak konusu oldu. Daha önce 15 Şubat'ta yapılması planlanan kura çekimi 11 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenmişti. Peki, hac kuraları ne zaman çekiliyor? Hac kuraları çekiliş tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...

2023 HAC KURALARI ne zaman çekiliyor, tarih belli oldu mu? Gözler Diyanet'in hac kuraları çekiliş tarihi açıklamasında!

Hac kura tarihi vatandaşlar tarafından merak edildi. 5 - 30 Ocak tarihleri arasında alınan başvuruların ardından gözler ertelenen kura tarihlerine çevrildi. Bilindiği üzere hac kura kura çekimi 15 Şubat'ta yapılacaktı fakat 11 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası çekiliş ileri bir tarihe ertelendi. İşte hac kura çekiliş tarihleri ile ilgili detaylar...

Hac kuraları ertelendi mi? Hac kuraları ne zaman çekilecek? Başkan Erbaş'tan açıklama!

2023 HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Hac kura tarihleri ertelendi. Fakat Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan konuya ilişkin yeni bir açıklamada bulunulmadı.

Ertelenen hac kura tarihleri şu an için belli değil.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın en yakın zamanda konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

Hac kura tarihleri açıklandığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

HAC KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Hac kura sonuçları E-Devlet şifresi ile Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesi aracılığıyla sorgulanabilecek.

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