2023 HAC KURASI ne zaman çekilecek? Diyanet HAC başvuru ve kura takvimini açıkladı mı?

2023 HAC KURASI ne zaman yapılacak, başvuruları başladı mı gibi soruların yanıtları tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yaptığı açıklamada protokolün ocak ayında imzalanacağını dile getirerek, "Kontenjan ve diğer hac iş ve işlemleriyle ilgili hususların bu protokolde netleşeceği konusunda mutabık kaldık." demişti. İşte konu hakkında tüm detaylar..

2023 HAC KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

2023 Hac, umre başvuruları ve kura çekim tarihi büyük bir heyecanla bekleniyor. 2023 Hac kura takvimi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından henüz açıklanmadı. Diyanet tarafından konu hakkında güncel bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

HAC TAKVİMİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik Er-Rabia ile ortak basın toplantısı düzenledi. Beşiktaş’taki bir otelde düzenlenen basın toplantısında 2023 yılında yapılacak olan hac ve umre ziyaretlerine ilişkin açıklamalar yapıldı.

Erbaş, "Bugün gerçekleştirdiğimiz heyetler arası toplantıda 2022 yılı hac ve umre organizasyonunu değerlendirdik, şevval ayında başlayan umre organizasyonlarıyla ilgili fikir alışverişinde bulunduk. 2023 yılı hac ve umre organizasyonunu için işbirliği noktasında istişarelerde bulunduk. 2023 hac organizasyonu ile ilgili ocak ayı içerisinde Cidde’de hac protokolü imzalayarak, kontenjan ve diğer hac iş ve işlemleriyle ilgili hususların bu protokolde netleşeceği konusunda mutabık kaldık. Bildiğiniz gibi ülkemizden de hacca ve umreye yoğun bir ilgi var. Bugün milyonlarca kardeşimiz kutsal topraklara gidebilmek için büyük bir heyecanla beklemektedir. Vatandaşlarımızın bu arzularını gerçekleştirmek ve ibadetlerini en güzel şekilde eda etmelerini sağlamak için bizler de büyük bir gayretin içerisindeyiz. Sayın Bakanın gösterdiği ilgiden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Hac ve umre hizmetlerinde ortaya koyduğu gayret, samimiyet ve hassasiyet için çok teşekkür ediyorum. Ülkemize gelişinden duyduğumuz memnuniyeti tekrar ifade ederek bu ziyareti hayırlara vesile kılmasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum’’ şeklinde konuştu.



