2023 Hac kurası ne zaman çekilecek? Hac kuraları ertelendi mi, iptal mi oldu?

Hac kuraları için ön başvurular 5 Ocak - 31 Ocak tarihleri arasında alınmıştı. 15 Şubat Çarşamba günü çekilmesi planlanan hac kuraları ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Binlerce hacı adayı açıklama sonrası araştırmalarını sıklaştırdı. Peki, 2023 Hac kurası ne zaman çekilecek? Hac kuraları iptal mi oldu? Detaylar haberimizde...

2023 HAC KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan hac kuraları ile ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle kuraların ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

Erbaş açıklamasında, "15 Şubat 2023 tarihinde yapılması planlanan 2023 yılı hac kurası, Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde meydana gelen deprem nedeniyle, ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadelerini kullandı.

HAC KURALARI İPTAL Mİ OLDU?

Hac kuraları iptal edilmedi. Kahramanmaraş depremiyle yaşanan afet nedeniyle hac kuraları ertelendi. Kuranın ne zaman çekileceğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hac kontenjanında salgın öncesine dönüldüğünü açıklamıştı. Erbaş yaptığı açıklamada, "65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız." dedi.

