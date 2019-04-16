Mavi bayrakta birinciliği İspanya, ikinciliğin Yunanistan'da olduğunu belirten Birpınar, "Bir ara Yunanistan'ın önüne geçmiştik. Mavi bayrak sistemi aslında her otelin kendi önündeki plajıyla ilgili bir şey. Dolayısıyla yabancılar da ona bakarak geliyor. Dolayısıyla o otellerin mavi bayrak müracaatı yapmaları konusunda biz baskıda bulunacağız bundan sonra." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mavi bayrakta Türkiye'nin dünya üçüncüsü olduğunu söyledi.

Türkiye, 459 mavi bayraklı plajı ile kuzey yarım küre ülkeleri arasında İspanya (590) ve Yunanistan'dan (519) sonra üçüncü sırada yer alıyor. Türkiye'yi 399 mavi bayrakla Fransa ve 368 mavi bayrakla İtalya takip ediyor.

Türkiye Çevre ve Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) verilerine göre, Türkiye'de 459 plajın yanı sıra 22 marina ve 10 yatta mavi bayrak dalgalanıyor.

DURMUŞ GENÇ - Adalar dahil 8 bin 333 kilometre kıyı şeridine sahip Türkiye'de, 2023 yılında mavi bayrak sayısının artması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca özel bir çalışma yürütülüyor.

Otel ve plajların başvuru sayısının artmasıyla mavi bayraklı plaj sayısında gözle görülür bir artış yaşanacağını vurgulayan Birpınar, şunları söyledi:

"Bizim 2023 hedefimiz mavi bayraklı plaj sayısında dünya birincisi olmak. Bunun için de biz mavi kart uygulamasını başlattık. Ama bunun iyi takip edilmesi gerekiyor. Mavi bayrak için su kalitesinin, deniz suyu kalitesinin takibinin 15 günde bir yapılması gerekiyor. Bunların da takibini uluslararası kuruluşlar yapıyorlar. Dolayısıyla bu konuda daha duyarlı ve hassas olacağız."

Birpınar, Sağlık Bakanlığı, valilikler ve Bakanlık olarak birlikte çalışıp çözüm üreteceklerini anlatarak, "Ama hedefimiz çok net. 2023’de mavi bayraklı plaj sayısında dünya birincisi olmayı hedefliyoruz ve bunu başaracağımızı inanıyoruz.” diye konuştu.

Mavi bayrak sayılarının artırılması ile ilgili bürokratik süreçleri hızlandırmak için çalışacaklarını kaydeden Birpınar, bunun için ölçüm sayılarını artırmak ve otelleri de teşvik etmek istediklerini dile getirdi.

-"Mavi bayrak"