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"2023 hedefinde Avrupa’nın en itibarlı eğitim kurumlarından bir tanesi haline geleceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 09:22 | Son Güncelleme

Mektebim, 2018-2019 eğitim öğretim yılında İstanbul’da bin 500 mezun verdi.

Mektebim, 2018-2019 eğitim öğretim yılında İstanbul’da bin 500 mezun verdi. Törende başarılı öğrencilere plaket takdim edilirken, Simge Sağın verdiği konserle öğrenciler doyasıya eğlendi.

2011 yılında kurulan Mektebim, İstanbul’da mezuniyet gururu ve sevinci bir arada yaşandı. Okul, 2018-2019 eğitim öğretim yılında İstanbul’da bin 500 mezun verdi. Sarıyer’de bulunan bir gösteri merkezinde düzenlenen mezuniyet törenine öğrencilerin yanı sıra aileleri de katıldı. Anadolu Sağlık Meslek Lisesi, Anadolu Fen Lisesi ve ortaokul öğrencilerinin mezun olduğu gecede; sağlık lisesi mezunları için sağlık yemin töreni, sancak devir teslim töreni ve başarılı öğrencilere verilen plaket törenleri gerçekleşti. Öğrencileri keplerini gökyüzünü atarak mezuniyeti coşkuyla kutladıktan sonra şarkıcı Simge Sağın konseriyle doyasıya eğlendi.

"Mektebim kabuk değiştiriyor"
Törende konuşan Mektebim’in Genel Müdürü Servet Özkök, "Mezuniyet töreninde çok heyecanlandık. Bin 500 öğrencimizi mezun ettik; ortaokul ve lise mezunları olmak üzere. Mektebim kabuk değiştiriyor. Yeni yönetim kadrosuyla eğitim konusunda iddialı. 2023 hedefinde Avrupa’nın en itibarlı eğitim kurumlarından bir tanesi haline geleceğiz ve iddialıyız. Kendi öğretmenimizi yetiştireceğiz, kendi yöneticimizi yetiştireceğiz. Mezunlarının gurur duyduğu bir okuluz ama bu iddiamızı çok daha arttıracağız" dedi.

Mezun olan öğrencilere tavsiyelerde bulunan Özkök, "İddialı olsunlar. Sadece Türkiye’de değil, dünyadaki rakipleriyle yarışmaları lazım. Yaparlarsa en iyisini yapsınlar, sadece kendilerine değil, ailelerine, ülkelerine ve dünyaya faydalı olsun. Eğitime çok önem veriyoruz. Eğitim şirketiyiz ama bunun ötesinde herkesin yaptığının farklısını yapmak istiyoruz’’ şeklinde konuştu.
Yaklaşık 2 saat süren tören, ünlü şarkıcı Simge Sağın konseriyle son buldu.

"2023 hedefinde Avrupa’nın en itibarlı eğitim kurumlarından bir tanesi haline geleceğiz"

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