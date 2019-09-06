"2023 hedeflerimize milli şuurla yürümeye devam edeceğiz"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "1922'deki aynı ruh ve inançla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2023 hedeflerimize milli ve yerli şuurla yürümeye devam edeceğiz." dedi.

Köşk ilçesinde babası eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç tarafından yaptırılan "6 Eylül 1922 Namazgahı"nın açılışına katılan Selçuk, Aydın'ın gönlünde her zaman ayrı bir yeri olduğunu söyledi.

Kök ve aidiyet duygusunun ne demek olduğunu toprak, kent ve köyüyle kurduğu gönül bağlarında bütün yalınlığıyla gördüğünü dile getiren Selçuk, açılışını yapacakları namazgahın hem Aydın halkına hem de İslam alemi ve millete hayrının dokunacağını vurguladı.

Selçuk, namazgahların Hazreti Muhammed'in "Bana yeryüzü mescit kılındı" hadisi şerifinin en güzel nişanelerinden birisi olduğuna dikkati çekti.

Cami ve mescidin kültürün çekirdeği olduğunu anlatan Selçuk, şöyle konuştu:

"Namazgah mimarisinin asrısaadete kadar uzandığı biliniyor. Tarihçilerimiz, İslam'ın ilk namazgahı olarak Peygamberimizin Medine'deki evini göstermekte. O zamandan itibaren, cami ve mescitler gibi namazgahlar da sadece ibadet için değil aynı zamanda önemli kararların alındığı, istişarelerin yapıldığı, halkın bilgilendirildiği toplanma yerleri olarak kullanılmasıyla biliniyor. Gördüğü işlevler açısından hepsi de toplumsal hayatın merkezinde yer alıyorlar."