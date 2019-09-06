HABER

"2023 hedeflerimize milli şuurla yürümeye devam edeceğiz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.09.2019 15:17 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aydın'ın Köşk ilçesinde babası eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç tarafından yaptırılan "6 Eylül 1922 Namazgahı"nın açılışını yaptı - Bakan Selçuk: - "1922'deki aynı ruh ve inançla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2023 hedeflerimize milli ve yerli şuurla yürümeye devam edeceğiz"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "1922'deki aynı ruh ve inançla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2023 hedeflerimize milli ve yerli şuurla yürümeye devam edeceğiz." dedi.

Köşk ilçesinde babası eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç tarafından yaptırılan "6 Eylül 1922 Namazgahı"nın açılışına katılan Selçuk, Aydın'ın gönlünde her zaman ayrı bir yeri olduğunu söyledi.

Kök ve aidiyet duygusunun ne demek olduğunu toprak, kent ve köyüyle kurduğu gönül bağlarında bütün yalınlığıyla gördüğünü dile getiren Selçuk, açılışını yapacakları namazgahın hem Aydın halkına hem de İslam alemi ve millete hayrının dokunacağını vurguladı.

Selçuk, namazgahların Hazreti Muhammed'in "Bana yeryüzü mescit kılındı" hadisi şerifinin en güzel nişanelerinden birisi olduğuna dikkati çekti.

Cami ve mescidin kültürün çekirdeği olduğunu anlatan Selçuk, şöyle konuştu:

"Namazgah mimarisinin asrısaadete kadar uzandığı biliniyor. Tarihçilerimiz, İslam'ın ilk namazgahı olarak Peygamberimizin Medine'deki evini göstermekte. O zamandan itibaren, cami ve mescitler gibi namazgahlar da sadece ibadet için değil aynı zamanda önemli kararların alındığı, istişarelerin yapıldığı, halkın bilgilendirildiği toplanma yerleri olarak kullanılmasıyla biliniyor. Gördüğü işlevler açısından hepsi de toplumsal hayatın merkezinde yer alıyorlar."

Anadolu kültürü içinde önemli bir yere sahip olan namazgahın, işlevlerini bugün de aynı şekilde devam ettirmesi için bir araya geldiklerini belirten Bakan Selçuk, Aydın'ın bu kültürün yaşatıldığı önde gelen iller arasında yer aldığını ve 200'den fazla yerleşim biriminde şu ana kadar tespit edilen 12 namazgahın yer aldığını kaydetti.

Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Bu anlamda yapılması gereken işlerden biri de kültürel mirasımızı doğrudan hayatın içinde somutlaştırmak ve bunun canlı örneklerini en güzel biçimleriyle ortaya koymak olmalı. Açılışını yaptığımız namazgahı bu şuurun ve hassasiyetin bir ifadesi olarak görüyorum. Bundan dolayı sevgili babam ve diğer hayırseverler adına yapılan hizmetten onur duyuyorum. "

Bakan Selçuk, yarın Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümünü kutlayacaklarını hatırlatarak, "Bu güzel şehri gelecek nesillere miras olarak taşımaya devam edeceğiz. Aydınlıların ve efelerinin sahip çıktığı kurtuluş ve zafer meşalesini elden ele, nesilden nesile taşıyacağız. 1922'deki aynı ruh ve inançla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2023 hedeflerimize doğru milli ve yerli şuurla yürümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç ise namazgahın yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti, hayırlara vesile olmasını diledi.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan namazgahda cuma namazı kıldı.

PARTNERTaşı toprağı altın İstanbul'un ismi bakın nereden geliyor!Taşı toprağı altın İstanbul'un ismi bakın nereden geliyor!
Bakan Soylu: Belediye işi, şov işi değildir (2)Bakan Soylu: Belediye işi, şov işi değildir (2)
Adalet Bakanı Gül yargı muhabirleriyle kahvaltıda bir araya geldiAdalet Bakanı Gül yargı muhabirleriyle kahvaltıda bir araya geldi
Anahtar Kelimeler:
açılış aile Atilla Koç Bakan Eski bakan Namazgah Zehra Zümrüt Selçuk

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Makyajsız ve bikinili Hadise

Makyajsız ve bikinili Hadise

Otomobil devlerinden sıfır faiz fırsatı

Otomobil devlerinden sıfır faiz fırsatı

Soylu'dan Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili açıklama

Soylu'dan Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili açıklama

Erdoğan 'kapıları açarız' demişti! İlk yanıt geldi

Erdoğan 'kapıları açarız' demişti! İlk yanıt geldi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

AK Partili Yeneroğlu paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi

AK Partili Yeneroğlu paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi

Gül ve Davutoğlu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki

Gül ve Davutoğlu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki

Diğer Haberler
Son dakika! Mahkemeden Canan Kaftancıoğlu için hapis cezası!

Mahkemeden flaş Canan Kaftancıoğlu kararı

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı

Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay uyardı: Bu ne bir tehdittir ne de bir blöftür

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açık açık uyardı!

Son dakika! Bakan Soylu'dan Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili açıklama

Soylu'dan Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili açıklama

Canan Kaftancıoğlu yeniden hakim karşısında

Hakim karşısında! 17 yıla kadar hapsi isteniyor

AK Parti, Davutoğlu ve 3 eski milletvekiline tebligatlarını gönderdi

AK Parti, Davutoğlu ve 3 eski milletvekiline tebligatlarını gönderdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.