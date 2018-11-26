2023 Karesi Tasavvuru Çalıştayı başladı

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'in merkez Karesi ilçesinde düzenlenen 2023 Karesi Tasavvuru Çalıştayı'nda konuşan Belediye Başkanı AK Partili Yücel Yılmaz, "Karesi'nin gelecek tasavvuru ancak Karesili iradesiyle şekillenir, projelendirilir, yönetilir ve Karesi kızıl elmasına ancak kendi gücüyle ulaşabilir. Karesi değerleri taş duvarlarda değil, Karesililerin kalbinde, zihninde, aklında yaşar" dedi.

Karesi ilçesinin dünü ve bugününü ortaya koyarak kültürü, mimarisi ve ekonomisiyle geleceğin şehrini inşa etmeye yönelik fikirler etrafında buluşulduğu 3 gün sürecek olan 2023 Karesi Tasavvuru Çalıştayı, Karesi AVM'de şehrin kanaat önderleri ve STK'lardan oluşan odak grup toplantılarıyla başladı. Odak grup toplantıları, 'Karesi'de Ekonominin Temelleri', 'Karesi'de Yaşam', 'Şehrin Kimliği' ve 'Karesi'nin Genişlemesi ve Kentsel Dönüşümü' başlıklarına yer verildi. Karesi’yi 2071’e taşıyacak kökleri, 2053’e ulaştıracak istikameti ve Karesi’yi 2023’e hazırlayacak projeleri araştırmak üzere 4 bini aşkın hemşeriyle istişareler yaptıklarını anlatan Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, anket ve mülakat yöntemlerini kullandıklarını söyledi.

'KARESİ'Yİ GELECEĞE TAŞIMAK İSTİYORUZ'

Çalıştayın ilçeye önemli katkılar sağlayacağını belirten Belediye Başkan Yücel Yılmaz, "Karesimizi geleceğe taşıyacak, Karesimize istikamet verecek ve Karesilileri kızıl elmasına ulaştıracak fikirleri ortak akılla şekillendirmek istedik. Zira Karesi gibi kadim şehirler, şehrin değerlerini yaşatanlarla birlikte yönetilir. Şehirlerin değerleri şehrin varlıklarını zenginliğe dönüştürecek bir irade varsa ortaya çıkar. Şehir iradesi ancak bir şehir tasavvuru ve bu tasavvuru hayata geçirecek bir istikamet ve projelerle tecelli edebilir. Karesililere gittik ve bilimsel bir metotla 4000 hemşehrimizin görüşlerini aldık. Her bir mahalle, her bir meslek ve yaş grubu için ayrı ayrı analizler neticesinde elde edilen temalar ve kavramlar onlarca hemşehrimizin katılımıyla odak grup çalışmalarında enine boyuna tartışıldı" dedi.

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