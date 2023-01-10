2023 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün? İşte 2023 dini bayram takvimi

2023 Kurban Bayramı tarihi yaklaşıyor. Bayram tatilinin ne zaman olduğu kullanıcılar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. iki dini bayramdan biri olan Kurban Bayramı, Ramazan Bayramından sonra geliyor. Müslümanlar için kurban ibadetinin gerçekleştirildiği bayramda hem ihtiyaç sahiplerine et dağıtılıyor hem de yine akraba ziyaretleri gerçekleştiriliyor.Peki Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün? İşte merak edilen bilgiler...

2023 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı 2023 yılında 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. 27 Haziran arefe günüdür. Kurban Bayramı 28 Haziran - 1 Temmuz arası idrak edilecek.

27 Haziran Salı günü Kurban Bayramı arefesi olduğundan dolayı yarım gün tatil olacak. Çarşamba, perşembe,cuma ve cumartesi günleri ise bayram tatili olacak.

Bayram tatilinin bir önceki hafta sonu ile birleştirilip birleştirilmeyeceği henüz bilinmiyor. Tatil süresiyle ilgili yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.

2023 DİNİ BAYRAM TAKVİMİ

2023 Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı tarihleri merak ediliyor. Vatandaşlar bayram tarihlerini öğrenmek için internette araştırma yapmaktalar. İşte 2023 dini bayram takvimi

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi



