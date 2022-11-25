2023 Milli Piyango bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? Yılbaşı özel çekilişi için Milli Piyango tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları!

2023 Milli Piyango bilet fiyatları 200 milyon TL’lik büyük ödülle yeni bir hayat kurma hayali kuran vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere yılbaşı çekilişi 31 Aralık Cumartesi günü canlı yayında gerçekleştirilecek. Milli Piyango bilet fiyatları şimdiden arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. 2023 Milli Piyango tam, yarım ve çeyrek yılbaşı bilet fiyatları ve detaylar haberimizde...

2023 MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NBE KADAR?

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi için satışa çıkarılan bilet fiyatları açıklandı.

İşte Milli piyango bilet fiyatları:

Milli Piyango tam bilet 200 lira,

Milli Piyango yarım bilet 100 lira,

Milli Piyango çeyrek bileti ise 50 lira.

2023 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ TL?

Milli piyango yılbaşı ikramiyesi 200 milyon TL olarak açıklandı.

Yılbaşı çekilişi 31 Aralık Cumartesi günü yapılacak.

