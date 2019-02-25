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2023 öğretmene teknoloji eğitimi verilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 16:06 | Son Güncelleme

SSB ile Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle öğretmenlere; büyük veri, yapay zeka, siber güvenlik, uçak teknolojisi, elektrik elektronik teknolojisi, uçak bakım gibi alanlarda güncel teknolojiye uygun mesleki eğitim olanağı sağlanacak - Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: - "Öğretmenlerimiz alanlarında ne kadar iyi yetişmiş olurlarsa, sanayi ve teknoloji alanlarında ne kadar şirketlerle, hayatla iç içe olurlarsa edinecekleri bilgi ve deneyimi o kadar iyi şekilde öğrencilerine aktarma imkanına kavuşacaklar"

Savunma sanayisinde ihtiyaç duyulan insan kaynağının yetiştirilmesi amacıyla öğretmenlere büyük veri, yapay zeka, siber güvenlik, uçak teknolojisi, elektrik elektronik teknolojisi, uçak bakımı gibi alanlarda güncel teknolojiye uygun mesleki eğitim verilecek.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü arasında 2023 yılına kadar 2023 atölye ve laboratuvar öğretmenine, güncel teknolojiye uygun teorik ve uygulamalı mesleki eğitim verilmesini öngören iş birliği protokolü imzalandı.

Törene, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, bakanlık temsilcilerinin yanı sıra ASELSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), ROKETSAN, HAVELSAN, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, TUSAŞ Motor Sanayii AŞ gibi savunma sanayisi firmalarının yetkilileri katıldı.

İsmail Demir, konuşmasında, savunma sanayisinin ülke için vazgeçilmez ve stratejik önem taşıdığını belirterek, Türkiye'nin sekrördeki ihtiyaçlarının 3'te ikisini yerli imkanlarla karşılar hale geldiğini söyledi.

"Küresel Güç Türkiye" vizyonunun bir dönemin başlangıcı anlamına geldiğini dile getiren Demir, bu vizyonun dünya standartlarında bir insan kaynağı gereksinimi doğurduğunu ifade etti.

İş birliği protokolünün ihtiyaç duyulan kapasiteyi sağlamaya yönelik olduğunu vurgulayan Demir, öğretmenlere bu kapsamda büyük veri, yapay zeka, siber güvenlik, havacılık gibi alanlardaki mesleki bilgi ve becerilerini artırmak üzere teorik ve mesleki eğitim verileceğini bildirdi.

Demir, proje kapsamında savunma sanayisindeki çeşitli ana yüklenicileri, şirketleri devreye sokacaklarını ve onlarla çok sıkı koordinasyon içinde olacaklarını söyledi.

Verilecek her türlü eğitimin ülkenin sanayi ekosisteminde çok fazla katma değer sağlama potansiyeline sahip olduğuna işaret eden Demir, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile de yakın iş birliğinde olacaklarını kaydetti.

2023'e kadar 2023 öğretmenin eğitiminin gerçekleştirileceği bilgisini veren Demir, "Öğretmenlerimiz alanlarında ne kadar iyi yetişmiş olurlarsa, sanayi ve teknoloji alanlarında ne kadar şirketlerle, hayatla iç içe olurlarsa edinecekleri bilgi ve deneyimi o kadar iyi şekilde öğrencilerine aktarma imkanına kavuşacaklar." dedi.

Daha sonra iş birliği kapsamında görev alacak savunma sanayisi şirketlerinin yöneticileri protokolü imzaladı.

- Protokolün kapsamı

İş birliği protokolü; büyük veri, yapay zeka, siber güvenlik, uçak teknolojisi, aviyonik sistemler, bilişim teknolojisi, elektrik elektronik teknolojisi, endüstriyel otomasyon teknolojisi, gemi yapımı, makine teknolojisi, metal teknolojisi, motorlu araçlar teknolojisi, tasarım teknolojisi, uçak bakım, yenilenebilir enerji teknolojisi alanlarını kapsıyor.

Söz konusu alanlarda görev yapan atölye ve laboratuvar öğretmenlerine, güncel teknolojiye uygun olarak, mesleki bilgi ve becerilerini artırmak üzere SSB tarafından teorik ve uygulamalı mesleki eğitim verilecek.

Protokol kapsamında, SSB tarafından mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi için toplantı, seminer, konferans, yarışma gibi farkındalık faaliyetlerinin koordine edilmesine, alan öğretmenlerine düzenlenecek olan hizmet içi eğitim faaliyetlerine de destek verilecek. Bu ana protokolden sonra Milli Eğitim Bakanlığının savunma sanayisi kuruluşlarıyla imzalayacağı alt protokollerin koordinasyonu yine SSB tarafından sağlanacak.

Öğretmenlerin eğitimiyle, ortaöğretim düzeyindeki öğrencilere ulaşılması, sözü edilen alanlarda uzmanların yetiştirilmesi ve savunma sanayisine dair farkındalığın artırılması amaçlanıyor. İş birliği sayesinde, savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücü açığının ve teknik eğitime yönelik mesleki faaliyetler alanındaki eksiğin giderilmesi planlanıyor.

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Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Milli eğitim Bakanlığı savunma sanayi başkanlığı Savunma Sanayisi

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