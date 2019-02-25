2023 öğretmene teknoloji eğitimi verilecek

İsmail Demir, konuşmasında, savunma sanayisinin ülke için vazgeçilmez ve stratejik önem taşıdığını belirterek, Türkiye'nin sekrördeki ihtiyaçlarının 3'te ikisini yerli imkanlarla karşılar hale geldiğini söyledi.

Törene, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, bakanlık temsilcilerinin yanı sıra ASELSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), ROKETSAN, HAVELSAN, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, TUSAŞ Motor Sanayii AŞ gibi savunma sanayisi firmalarının yetkilileri katıldı.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü arasında 2023 yılına kadar 2023 atölye ve laboratuvar öğretmenine, güncel teknolojiye uygun teorik ve uygulamalı mesleki eğitim verilmesini öngören iş birliği protokolü imzalandı.

"Küresel Güç Türkiye" vizyonunun bir dönemin başlangıcı anlamına geldiğini dile getiren Demir, bu vizyonun dünya standartlarında bir insan kaynağı gereksinimi doğurduğunu ifade etti.

İş birliği protokolünün ihtiyaç duyulan kapasiteyi sağlamaya yönelik olduğunu vurgulayan Demir, öğretmenlere bu kapsamda büyük veri, yapay zeka, siber güvenlik, havacılık gibi alanlardaki mesleki bilgi ve becerilerini artırmak üzere teorik ve mesleki eğitim verileceğini bildirdi.

Demir, proje kapsamında savunma sanayisindeki çeşitli ana yüklenicileri, şirketleri devreye sokacaklarını ve onlarla çok sıkı koordinasyon içinde olacaklarını söyledi.

Verilecek her türlü eğitimin ülkenin sanayi ekosisteminde çok fazla katma değer sağlama potansiyeline sahip olduğuna işaret eden Demir, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile de yakın iş birliğinde olacaklarını kaydetti.

2023'e kadar 2023 öğretmenin eğitiminin gerçekleştirileceği bilgisini veren Demir, "Öğretmenlerimiz alanlarında ne kadar iyi yetişmiş olurlarsa, sanayi ve teknoloji alanlarında ne kadar şirketlerle, hayatla iç içe olurlarsa edinecekleri bilgi ve deneyimi o kadar iyi şekilde öğrencilerine aktarma imkanına kavuşacaklar." dedi.