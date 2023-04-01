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2023 oy pusulası nasıl olacak? Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki sıralaması nasıl?

01.04.2023 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde oy pusulası hakkında araştırmalar da hız kazandı. Yüksek Seçim Kurulu'nda yapılan kura çekimiyle 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde cumhurbaşkanı adaylarının pusuladaki yerleri belli oldu. Peki, 2023 oy pusulası nasıl olacak? Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki sıralaması nasıl? İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

2023 oy pusulası nasıl olacak? Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki sıralaması nasıl?

Türkiye 2023 seçimlerine hazırlanıyor. YSK tarafından hazırlanan seçim takvimiyle birlikte, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin hangi tarihte yapılacağı açıklandı. Buna göre; Seçimler, 14 Mayıs 2023'te yapılacak. Peki, 2023 oy pusulası nasıl olacak? Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki sıralaması belli mi? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

2023 OY PUSULASI NASIL OLACAK?

Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlemesi için YSK'da çekilen kurada 1. sırada Recep Tayyip Erdoğan, 2. sırada Muharrem İnce, 3. sırada Kemal Kılıçdaroğlu, 4. sırada Sinan Oğan yer aldı.

oy pusulası

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