2023 Ramazan ne zaman, hangi ayda? Ramazan Bayramı ne zaman? 2023 Diyanet dini bayram takvimi

Ramazan ayı büyük bir heyecanla bekleniyor. İslam alemini oruç ibadetinin gerçekleştirildiği Ramazan ayı heyecanı sarmış durumda. Vatandaşlar, 'İlk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan ne zaman başlıyor?' sorularına internet üzerinden yanıt arıyor. Diyanet İşleri tarafından, 2023 yılı din günler takviminin yayımlanmasıyla birlikte, Ramazan ayı ve kandil tarihleri belli oldu. Peki, Ramazan ne zaman, hangi ayda? Ramazan Bayramı ne zaman? İşte ayrıntılar...
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 yılı dini günler takvimiyle birlikte Ramazan ayı tarihi de belli oldu. İlk oruç 23 Mart 2023 olmakla beraber, son oruç günü ise 20 Nisan 2023 tarihi olacak.
Ramazan Bayramı Arefesi 20 Nisan Perşembe günüdür. 3 gün sürecek Ramazan Bayramı'nda,
Gün- 21 Nisan Cuma
Gün- 22 Nisan Cumartesi
Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi
Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe
Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma
Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi
Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe
Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi
Ramazan Bayramı Arefesi 20 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar
Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı
Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba
Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe
Kurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran Cumartesi