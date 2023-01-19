2023 Ramazan ne zaman, hangi ayda? Ramazan Bayramı ne zaman? 2023 Diyanet dini bayram takvimi

Ramazan ayı büyük bir heyecanla bekleniyor. İslam alemini oruç ibadetinin gerçekleştirildiği Ramazan ayı heyecanı sarmış durumda. Vatandaşlar, 'İlk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan ne zaman başlıyor?' sorularına internet üzerinden yanıt arıyor. Diyanet İşleri tarafından, 2023 yılı din günler takviminin yayımlanmasıyla birlikte, Ramazan ayı ve kandil tarihleri belli oldu. Peki, Ramazan ne zaman, hangi ayda? Ramazan Bayramı ne zaman? İşte ayrıntılar...

2023 RAMAZAN NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 yılı dini günler takvimiyle birlikte Ramazan ayı tarihi de belli oldu. İlk oruç 23 Mart 2023 olmakla beraber, son oruç günü ise 20 Nisan 2023 tarihi olacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arefesi 20 Nisan Perşembe günüdür. 3 gün sürecek Ramazan Bayramı'nda,

Gün- 21 Nisan Cuma Gün- 22 Nisan Cumartesi Gün- 23 Nisan Pazar olacaktır.

2023 DİYANET İŞLERİ DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi

Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe

Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma

Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi

Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefesi 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran Cumartesi

