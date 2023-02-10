2023 Şaban ayı ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Diyanet üç aylar takvimi

Mübarek üç ayların içerisindeki ikinci ay ve aynı zamanda Ramazan'ın habercisi olan Şaban ayının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peygamber (sav) Efendimiz, “Şaban benim ayımdır.” Ayrıca “Şaban günahları temizleyendir” buyurarak Şaban ayının kadrini yüceltirdi. 2023 Şaban ayı takvimi hakkında araştırmalarda hız kazandı. İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

2023 ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İslam alemi için oldukça önemli ve faziletli olan Üç Aylar, 2023 yılında Receb ayının ilk günü olan 23 Ocak günü başladı. Ramazan'ın habercisi Şaban ayı ise 21 Şubat 2023 Salı günü başlayacak.

Üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı 2023 yılında 23 Mart Perşembe günü başlayacak ve 21 Nisan Cuma günü sona erecek.

ŞABAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Üç aylar diye bilinen Recep Şaban ve Ramazan aylarının dinimizde ayrı bir değeri ve önemi vardır. Bu aylar içerisinde dört adet Kandil gecesi bulunmaktadır. Bu da bize bu ayların önemi anlatmaktadır. Bu ayların ikincisi mübarek Şaban ayıdır.

Rasül-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem üç aylarda: "Allahım! Receb ve Şa'ban'ı hakkımızda mübarek kıl. Bizi Ramazan'a ulaştır." (Ahmed b. Hanbel; Müsned) diye dua ederek; üç aylara yetişme sevincini, rahmet ayı Ramazana ulaşma özlemini, hasretini ve bu aya kavuşabilme iştiyakını her mü'minin gönlünde devamlı diri tutmasını istiyor.

Ebu Hüreyre rivayetiyle Peygamber Efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem buyurmuştur ki: Receb şehrullahdır. Şa'ban benim, Ramazan da ümmetimin ayıdır.

Peygamber (sav) Efendimiz, “Şaban benim ayımdır.” Ayrıca “Şaban günahları temizleyendir” buyurarak Şaban ayının kadrini yüceltirdi. (Keşfu’l-Hafa,2 / 9.)

Böylece dua ve niyazlarında bu ayların kutsiyetini dile getirmişlerdir. Peygamberimizin Şaban ayına gösterdiği bu hürmetin bir sebebi de devamında gelecek olan Kur’ân ayı olan Ramazan’dan dolayı idi.

