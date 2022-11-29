Erken seçim olup olmayacağı konusu gündemdeyken 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim tarihi araştırmaları hız kazandı. Bu kapsmada 2023 seçim ne zaman? 2023 seçim tarihi değişir mi? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. İşte konu hakkında tüm detaylar...

2023 SEÇİM NE ZAMAN?

5 sene de bir düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimleri bu sene yeniden yapılacak. Bir önceki Cumhurbaşkanlığı seçimleri 24 Haziran 2018'de yapılmıştı. Tarihte herhangi bir değişiklik olmazsa 2023 seçimlerinin 18 Haziran'da yapılması planlanıyor. Aynı gün milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimi de yapılacak.

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?

Yerel seçimler her beş senede bir gerçekleştiriliyor. Son seçim 31 Mart 2019'da yapılmıştı. Bir sonraki yerel yönetim seçim tarihi ise 31 Mart Pazar 2024 olarak açıklandı.

Bir sonraki belediye ve muhtarlık seçimleri ise 31 Mart 2024'te yapılacak.



