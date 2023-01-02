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2023 seçim ne zaman? Erken seçim olacak mı? Ömer Çelik'ten seçim tarihi açıklaması!

02.01.2023 18:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ne zaman yapılacağı tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 5 yılda bir düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimleri bu sene yeniden yapılacak. Peki, 2023 seçim ne zaman? Erken seçim olacak mı? İşte Ömer Çelik'ten seçim tarihi açıklaması...

2023 seçim ne zaman? Erken seçim olacak mı? Ömer Çelik'ten seçim tarihi açıklaması!

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ne zaman yapılacağı ile ilgili araştırmalar yoğun bir şekilde gerçekleştiriliyor. 5 sene de bir düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimleri bu sene yeniden yapılacak. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte konu hakkında son dakika açıklamaları...

2023 SEÇİM NE ZAMAN?

Türkiye'nin büyük bir heyecanla beklediği seçim tarihi ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten son dakika açıklaması geldi. Ömer Çelik, "Bizim irademiz seçimin 18 Haziran'da yapılması yönünde. Değerlendirme yapılıyor. Bu değerlendirme dediğim gibi bir erken seçim anlamına gelebilecek bir değerlendirme değil." dedi.

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YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?

Yerel seçimler her beş senede bir gerçekleştiriliyor. Son seçim 31 Mart 2019'da yapılmıştı. Bir sonraki yerel yönetim seçim tarihi ise 31 Mart Pazar 2024 olarak açıklandı.

Bir sonraki belediye ve muhtarlık seçimleri ise 31 Mart 2024'te yapılacak.

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