2023 SEÇİM SAYACI: Seçime kaç gün kaldı? 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ne kadar kaldı?

2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Seçim öncesi geri sayıma devam eden vatandaşlar seçim günü hakkında araştırmalarını hızlandırdılar. Bu kapsamda Seçime kaç gün kaldı? 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ne kadar kaldı? gibi soruların yanıtları da merak ediliyor. İşte 2023 seçim takvimine dair tüm ayrıntılar...

SEÇİME KAÇ GÜN KALDI?

YSK tarafından hazırlanan seçim takvimiyle birlikte, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin hangi tarihte yapılacağı belli oldu.

Açıklanan takvime göre seçimler, 14 Mayıs 2023'te yapılacak. 2023 seçimlerine 4 Mayıs 2023 Perşembe günü itibarıyla 10 gün kaldı.

SEÇİM TAKVİMİNDE ÖNEMLİ TARİHLER

4 Mayıs: Propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları başlayacak.

7 Mayıs: Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak. Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.

9 Mayıs: Yurt dışında oy verme işlemi sona erecek.

13 Mayıs: Seçim propaganda süreci saat 18.00 itibarıyla sona erecek.

14 Mayıs: Oy verme günü. Seçim yasakları saat 24.00'te sona erecek. Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları saat 23.59'a kadar ilan edilecek.

SEÇİME KATILABİLECEK PARTİLER BELLİ OLDU

YSK, seçime katılmaya hak kazanan partilerin isimlerini duyurdu. İşte 2023 seçimlerine katılabilecek partiler;

Adalet Birlik Partisi

Adalet Partisi

Adalet ve Kalkınma Partisi

Anavatan Partisi

Bağımsız Türkiye Partisi

Büyük Birlik Partisi

Büyük Türkiye Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi

Demokrasi ve Atılım Partisi

Demokratik Sol Parti

Demokrat Parti

Emek Partisi

Gelecek Partisi

Genç Parti

Güç Birliği Partisi

Hak ve Özgürlükler Partisi

Halkın Kurtuluş Partisi

Halkların Demokratik Partisi

Hür Dava Partisi

İYİ Parti

Memleket Partisi

Millet Partisi

Milliyetçi Hareket Partisi

Milli Yol Partisi

Saadet Partisi

Sol Parti

Türkiye Değişim Partisi

Türkiye İşçi Partisi

Türkiye Komünist Hareketi

Türkiye Komünist Partisi

Vatan Partisi

Yeniden Refah Partisi

Yenilik Partisi

Yeni Türkiye Partisi

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi

Zafer Partisi



