2023 SEÇİM SAYACI: Seçime kaç gün kaldı? 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ne kadar kaldı?

2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Seçim öncesi geri sayıma devam eden vatandaşlar seçim günü hakkında araştırmalarını hızlandırdılar. Bu kapsamda Seçime kaç gün kaldı? 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ne kadar kaldı? gibi soruların yanıtları da merak ediliyor. İşte 2023 seçim takvimine dair tüm ayrıntılar...
YSK tarafından hazırlanan seçim takvimiyle birlikte, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin hangi tarihte yapılacağı belli oldu.
Açıklanan takvime göre seçimler, 14 Mayıs 2023'te yapılacak. 2023 seçimlerine 4 Mayıs 2023 Perşembe günü itibarıyla 10 gün kaldı.
4 Mayıs: Propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları başlayacak.
7 Mayıs: Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak. Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.
9 Mayıs: Yurt dışında oy verme işlemi sona erecek.
13 Mayıs: Seçim propaganda süreci saat 18.00 itibarıyla sona erecek.
14 Mayıs: Oy verme günü. Seçim yasakları saat 24.00'te sona erecek. Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları saat 23.59'a kadar ilan edilecek.
YSK, seçime katılmaya hak kazanan partilerin isimlerini duyurdu. İşte 2023 seçimlerine katılabilecek partiler;
Adalet Birlik Partisi
Adalet Partisi
Adalet ve Kalkınma Partisi
Anavatan Partisi
Bağımsız Türkiye Partisi
Büyük Birlik Partisi
Büyük Türkiye Partisi
Cumhuriyet Halk Partisi
Demokrasi ve Atılım Partisi
Demokratik Sol Parti
Demokrat Parti
Emek Partisi
Gelecek Partisi
Genç Parti
Güç Birliği Partisi
Hak ve Özgürlükler Partisi
Halkın Kurtuluş Partisi
Halkların Demokratik Partisi
Hür Dava Partisi
İYİ Parti
Memleket Partisi
Millet Partisi
Milliyetçi Hareket Partisi
Milli Yol Partisi
Saadet Partisi
Sol Parti
Türkiye Değişim Partisi
Türkiye İşçi Partisi
Türkiye Komünist Hareketi
Türkiye Komünist Partisi
Vatan Partisi
Yeniden Refah Partisi
Yenilik Partisi
Yeni Türkiye Partisi
Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi
Zafer Partisi