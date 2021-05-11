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  4. 2023 seçimleri için flaş iddia: Şimdiden bayram edebilirler

2023 seçimleri için flaş iddia: Şimdiden bayram edebilirler

11.05.2021 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Abdullah Gül için "Aday olsaydı kazanıyordu" sözleri gündem yarattı. Babacan'ın açıklamalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan gazeteci Ahmet Hakan, 2023 seçimleri içinse çok konuşulacak bir iddiayı gündeme getirdi.

2023 seçimleri için flaş iddia: Şimdiden bayram edebilirler

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Ali Babacan'ın "2018 seçiminde Abdullah Gül, muhalefetin ortak adayı olsaydı kazanırdı." sözlerini köşesine taşıdı.

Babacan'ın sözlerini gerçekçi bulmayan Hakan, çok konuşulan açıklamayı 'sallama' olarak nitelendirdi.

2023 SEÇİMLERİ İÇİN DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Abdullah Gül'ün 2018 seçimlerinde çatı adayı olsaydı, Muharrem İnce, Meral Akşener ve Selahattin Demirtaş'tan daha az oy alacağını savunan Hakan, 2023 seçimleri için de dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

"ŞİMDİDEN BAYRAM EDEBİLİRLER"

Gül'ün 2023 seçimlerinde muhalefetin çatı adayı olması halinde "Recep Tayyip Erdoğan yanlıları şimdiden bayram edebilirler." ifadelerini kullandı.

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seçim Ahmet Hakan Abdullah Gül Ali Babacan

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