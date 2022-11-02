2023 seçimleri ne zaman? 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim tarihi!

Erken seçimin yapılıp yapılmayacağı merak edilirken 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim tarihi araştırmaları hız kazandı. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığı ya da başkanlık seçimleri her beş yılda bir gerçekleştiriliyor. Peki 2023 seçimleri ne zaman? İşte 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim tarihi!

2023 SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

Bir önceki Cumhurbaşkanlığı seçimleri 24 Haziran 2018'de yapılmıştı. Tarihte herhangi bir değişiklik olmazsa 2023 seçimleri 18 Haziran'da yapılacak. Aynı gün milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimi de yapılacak.

İSTANBUL SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

Bir önceki İstanbul seçimleri ertelenerek 23 Haziran 2019'da yapılmıştı. İstanbul seçimleri 2024 yerel seçimlerinde, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?

Yerel seçimler her beş senede bir yapılır. Son seçim 31 Mart 2019'da yapılmıştı. Bir sonraki yerel yönetim seçim tarihi ise 31 Mart Pazar 2024 olarak duyuruldu.

Bir sonraki belediye ve muhtarlık seçimleri ise 31 Mart 2024'te yapılacak.

YEREL SEÇİMLERDE KİMLER SEÇİLİR?

Oy atma, okullarda kurulan sandıklarda, milletvekili seçimlerinde ve referandumlarda yapılıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı

İl Belediye Başkanı

İlçe Belediye Başkanı

Belde Belediye Başkanı

Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri

Mahalle muhtarları

İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.



