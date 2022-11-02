2023 seçimleri ne zaman? 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim tarihi!

Erken seçimin yapılıp yapılmayacağı merak edilirken 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim tarihi araştırmaları hız kazandı. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığı ya da başkanlık seçimleri her beş yılda bir gerçekleştiriliyor. Peki 2023 seçimleri ne zaman? İşte 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim tarihi!
Bir önceki Cumhurbaşkanlığı seçimleri 24 Haziran 2018'de yapılmıştı. Tarihte herhangi bir değişiklik olmazsa 2023 seçimleri 18 Haziran'da yapılacak. Aynı gün milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimi de yapılacak.
Bir önceki İstanbul seçimleri ertelenerek 23 Haziran 2019'da yapılmıştı. İstanbul seçimleri 2024 yerel seçimlerinde, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.
Yerel seçimler her beş senede bir yapılır. Son seçim 31 Mart 2019'da yapılmıştı. Bir sonraki yerel yönetim seçim tarihi ise 31 Mart Pazar 2024 olarak duyuruldu.
Bir sonraki belediye ve muhtarlık seçimleri ise 31 Mart 2024'te yapılacak.
Oy atma, okullarda kurulan sandıklarda, milletvekili seçimlerinde ve referandumlarda yapılıyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı
İl Belediye Başkanı
İlçe Belediye Başkanı
Belde Belediye Başkanı
Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri
Mahalle muhtarları
İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.