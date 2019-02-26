2023 Türkiye Eğitim Vizyonu değerlendirildi

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı Angel Gutierrez Hidalgo ile Avrupa Eğitim Vakfı Müdürü Cesare Onestini, Türkiye’nin 2023 Eğitim Vizyonu’nu çok önemli gördüklerini söyledi.

AB Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı Angel Gutierrez Hidalgo ve Avrupa Eğitim Vakfı Müdürü Cesare Onestini, “2023 Türkiye Eğitim Vizyonu”nu değerlendirdi. Türkiye’nin 2023 Eğitim Vizyonu’nun hayati bir anlamda gündeme geldiğini belirten AB Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı Angel Gutierrez Hidalgo, "Bu süreçte AB’nin de eğitimin bütüncül planlanmasına yönelik çabaları var ve 2023 Eğitim Vizyonu bu çabalarla oldukça güzel bir uyum içerisinde. AB olarak Türkiye’nin kendi eğitim sisteminde gerçekleştirmekte olduğu reformu çok olumlu bir görüyoruz. Bütün bu reformların da AB stratejileriyle uyumlu olduğunu belirtmek istiyorum. Burada hazırlanan rehber ilkeler büyük ölçüde AB’nin çerçevesinde hazırlandılar ve ortak bazı hedeflere hizmet ediyorlar. Bu hedefler arasında eğitimin kalitesinin artırılması ve eğitimin diğer boyutlarının geliştirilmesi var. Yaşamın başından sonuna kadar süren eğitim süreçlerine ilişkin, ilkokuldan diğer eğitim yerlerine kadar devam eden yaşam boyu öğrenim boyutu bizim için çok önemli. 2023 Eğitim Vizyonu, aynı zamanda AB olarak iş birliği yapacağımız alanlarda bir yörünge sunmuş oluyor. Finansal ve diğer yardımlar açısından bu tür belgeler son derece önemli" ifadelerini kullandı.

Çocukların erken yaşlardan itibaren eğitim sistemine dahil olmalarının önemli olduğuna dikkat çeken Hidalgo, bununla birlikte daha kapsamlı, yaşam boyu eğitime daha fazla hizmet veren bir sisteme geçileceğini kaydetti. Eğitimin bir diğer amacının insanlara beceriler kazandırmak olduğunu vurgulayan Hidalgo, "İnsanların iş sahibi olabilmeleri, belirli işlerde çalışabilmeleri için beceriler kazandırmak önemli. Bu noktada da mesleki eğitim büyük bir önem taşıyor. Türkiye, mesleki eğitim alanında büyük çabalar harcamakta. AB olarak bu çabaları destekliyoruz" diye konuştu.

2023 Türkiye Eğitim Vizyonu’na ilişkin değerlendirmede bulunan Avrupa Eğitim Vakfı Müdürü Cesare Onestini ise, eğitim ve öğrenimin tüm dünya çapında karşılaştığı zorlukların birbirine çok benzediğini söyledi. Onestini, insanlara gelecekte iş becerileri kazandırmak üzere verilen eğitim süreçlerinin çeşitli zorluklarla karşı karşıya olduğunu ve gerek Türkiye’nin gerekse de AB’nin bu zorlukları aşmak üzere aynı alanlarda çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Türkiye’nin eğitim vizyonunun bu zorluklarla mücadele açısından önemli olduğunu belirten Onestini, "Avrupa Eğitim Vakfı olarak hem Avrupa’nın genel eğitim politikasının bir parçasıyız hem de 2000 yılından bu yana Türkiye ile iş birliği içerisindeyiz. Oldukça kapsamlı bir vizyon belgesiyle karşı karşıyayız. İlkokul ve okul öncesi eğitim ile sınırlı kalmıyor, bunun içerisinde ailenin dahil edilmesi, teknik eğitim de var. Önemli bir reform sürecinden bahsediyoruz. Bu gerek öğretmen becerilerinin kazandırılması gerekse de okul sisteminin genel olarak değiştirilmesi ve reform edilmesi açısından önemli. Bu aynı zamanda AB’nin eğitime yönelik gelecekteki yaklaşımı ve bakış açısıyla da uyum içerisinde" dedi.

