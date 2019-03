Kadınların millete kattığı değer, aile ve çalışma hayatına verdiği güçle, sadece bir gün değil, her gün saygıyı hak ettiğini belirten Selçuk, "Hamdolsun bizler kadına gereken değeri veren, saygı gösteren bir milletiz. Kadınlar, yüreğinde taşıdığı annelik duygusuyla bunu hak ediyor, çalışma azmi ve iradesiyle, vatan ve millet sevgisiyle bunu hak ediyor." dedi.

- "Kadınlarımızın her zaman yanında olacağız"

Bugün kadınlarımız, çalışma hayatından siyasete, eğitimden sanata dek her alanda en büyük başarılara imza atıyorlar."

Uyguladıkları politikalarla sosyal hayatın her alanında kadınlara daha çok yer açacaklarını ve onları desteklemeye devam edeceklerine dikkati çeken Selçuk, şu değerlendirmelerde bulundu:

Kadınların bulunduğu yerde gelişim, kalkınma ve refahın olacağını, bu nedenle kadın istihdamını ve iş gücüne katılımını desteklediklerinin altını çizen Selçuk, şunları dile getirdi:

"Dünyanın sayılı ekonomileri arasında yer almak, en iyi on ekonomisinden biri olmak için kadının iş gücüne katılımını artırmamız gerekiyor.

Bugün ülkemizde çalışıp kimseye minnet etmeden, muhtaç olmadan çocuklarına bakan kadınlarımız var. Çalışarak evini geçindirmek isteyen, evlatlarını okutup büyütmek isteyen kadınlarımız var. Biz bu kadınlarımızın her zaman yanında olacağız.

Mutlu ve onurlu bir yaşam sürmeleri için gereken her türlü desteği vereceğiz.

Onları asla tek başlarına bırakmayacağız. Hak ve adalet anlayışıyla kadınların fırsat eşitliklerinden yararlanmalarını sağlamaya devam edeceğiz."

- "2023 Türkiyesinde ayrımcılık, ötekileştirme olmasın"

Kadınların girişimci ruhuna ve iş gücüne katılımına büyük önem verdiklerini ifade eden Selçuk, kadınların kazandıkları üstün vasıflarla her zaman güçlü olacaklarını söyledi.