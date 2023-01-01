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  4. 2023'ün ilk gününde Antalya'da turistler denize girdi

2023'ün ilk gününde Antalya'da turistler denize girdi

01.01.2023 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Manavgat ilçesi Side turizm merkezinde tatil yapan turistler, yeni yılın ilk günü yazdan kalma havada sahilde güneşlenip, denize girdi.

2023'ün ilk gününde Antalya'da turistler denize girdi

529 otelde 183 bin 706 yatak kapasitesine sahip Manavgat'ın Side turizm merkezinde 2023 yılının ilk gününde turistler, deniz keyfi yaptı.

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Yeni yıla Side turizm merkezindeki otellerde giren çoğunluğu Alman, Rus, Ukraynalı ve Polonyalı turistler, yılın ilk gününde güneşli havayı da fırsat bilerek plajları doldurdu. Bazı turistler şezlonglarda güneşlenip kitap okudu, bir kısmı 1 Ocak'ta denize girdi.

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DENİZ SUYU SICAKLIĞI İSE 20 DERECE

Antalya Meteoroloji Bölgesel Tahmin Merkezi verilerine göre; Manavgat Side'de hava sıcaklığı 19, nem oranı yüzde 28, deniz suyu sıcaklığı ise 20 derece olarak ölçüldü.

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Side'de cuma gününe kadar havanın güneşli ve az bulutlu olacağı belirtildi.

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(DHA)

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antalya turist deniz

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