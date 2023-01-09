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  4. 2023'ün ilk Kabine Toplantısı sonrası gözler Erdoğan'da olacak! 2 milyon 650 bin kişi doğrudan etkilenecek: EYT, kadroya geçiş, yeni yargı paketi...

2023'ün ilk Kabine Toplantısı sonrası gözler Erdoğan'da olacak! 2 milyon 650 bin kişi doğrudan etkilenecek: EYT, kadroya geçiş, yeni yargı paketi...

09.01.2023 06:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023'ün ilk Kabine toplantısının bugün Beştepe'de yapılması planlanıyor. Yeni yılın ilk toplantısında EYT ve sözleşmelilere kadro düzenlemesi ile 7'nci Yargı Paketi için meclis çalışma takviminin masada olacağı öğrenilirken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kritik toplantı sonrası milyonlarca kişinin beklediği düzenlemeler için yol haritası ve takvimi duyurması bekleniyor.

2023'ün ilk Kabine Toplantısı sonrası gözler Erdoğan'da olacak! 2 milyon 650 bin kişi doğrudan etkilenecek: EYT, kadroya geçiş, yeni yargı paketi...

Yılın ilk kabinesi bugün toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda, çalışma hayatına yönelik düzenlemeler için Meclis takvimi ele alınacak.

EYT DÜZENLEMESİ MASADA

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesini içeren kanun teklifinin, hafta başında Meclis Başkanlığı'na sunulması da gündemde.

Teklifin, Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerinin ardından Genel Kurul süreci başlayacak. Düzenleme ile 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik yolu açılacak.

SÖZLEŞMELİLERİN KADROYA GEÇİŞİ

Sözleşmelilere kadro düzenlemesinde de adım adım sona yaklaşılıyor. AK Parti'nin hazırladığı yasa teklifinin Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

Taslağa göre 400 bini aşkın sözleşmeli personel kadroya geçecek. Kadroya geçenler, 1 yıl aday memur olacak.

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7. YARGI PAKETİ HAZIR

Kabine Toplantısı'nın gündeminde 7'inci yargı paketi de var. Düzenleme ile 'çat kapı' haciz işlemi tarihe karışacak.

Uyuşturucu bağımlısı suçluların tedavisi için özel cezaevleri kurulacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın kabine toplantısında yapacağı sunumun ardından paketin, Meclis'e gönderilecek.

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ENFLASYONLA MÜCADELEDE YOL HARİTASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda, enflasyonla mücadele de masada.

Enflasyondaki düşüşün devamı için yol haritası da belirlenecek. Ayrıca, terörle mücadele, enerji güvenliği konusunda atılan adımlar ve dış politikadaki gelişmeler de ele alınacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kritik toplantı sonrası milyonlarca kişinin beklediği düzenlemeler için yol haritası ve takvimi duyurması bekleniyor.

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Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı EYT sözleşmeliye kadro

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