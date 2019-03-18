HABER

"2023 yılına kadar 250 bin sosyal konut hedefimiz var"

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.03.2019 17:51 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - "2023 yılına kadar 250 bin sosyal konut hedefimiz var. Bu hedef doğrultusunda illerimizdeki talebe göre de projenin miktarını, vesairesini arttıracağız" - "İçinde müze, millet kıraathanesi ve güzel sanatlar fakültesinin ilgili bölümlerinin olduğu 70 bin metrekarelik millet bahçesini Ardahan'ımıza kazandırıyoruz"

ARDAHAN (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "2023 yılına kadar 250 bin sosyal konut hedefimiz var. Bu hedef doğrultusunda illerimizdeki talebe göre de projenin miktarını, vesairesini arttıracağız." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ardahan'a gelen Kurum'u Valilik önünde Vali Mustafa Masatlı, AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, AK Parti Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, AK Parti İl Başkanı Hakan Aydın, Ardahan Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, AK Parti Belediye Başkan Adayı Yunus Baydar, MHP Ardahan İl Başkanı Hülya Davutoğulları karşıladı.

Bakan Kurum, daha sonra beraberindekilerle kentte yapılacak yatırımlara ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından Valilikte gazetecilere açıklamada bulunan Kurum, 81 ilde Millet Bahçesi Projesi'ni hayata geçireceklerini hatırlattı.

Bu kapsamda birçok ilde millet bahçesinin açıldığını, bazı illerde de yapım çalışmasının sürdüğünü ifade eden Kurum, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın da 1 Mart'ta buraya gelip mitingde söz verdiği Aziziye Kışlası'ndaki yaklaşık 70 bin metrekarelik alanda içinde müzenin, millet kıraathanesinin ve güzel sanatlar fakültemizin birimlerinin olduğu bir park olacak. Bu da Türkiye'de bir ilk olacak. İçinde müze, millet kıraathanesi ve güzel sanatlar fakültesinin ilgili bölümlerinin olduğu 70 bin metrekarelik millet bahçesini Ardahan'ımıza kazandırıyoruz. Yürüyüş yolları, bisiklet alanları, dinlenme alanları olacak ve tüm Ardahanlı kardeşlerimiz bu alan içerisinde huzurlu bir şekilde vakit geçirebilecekler."

Kurum, ikinci bir millet bahçesi için de belediye başkan adayı Yunus Baydar'ın projesi olduğunu belirterek, bu projeye de bakanlık olarak destek vereceklerini dile getirdi.

Ardahan'da ecdadın çok değerli eserlerinin bulunduğuna işaret eden Kurum, "Bu eserleri gün yüzüne çıkarmak üzere kentsel dönüşüm projelerimizi ikiye ayırdık. Bu noktada Ardahan kalemizin etrafından yaklaşık 100 bin metrekarelik alanda, Halil Efendi Mahallesi'nde bir kentsel dönüşüm sürecine giriyoruz. Bu süreçle birlikte vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde onlara uygun yapıları, tarihimize, bu kültüre uygun yapıları yapmak suretiyle burada kentsel dönüşüm sürecini başlatıyoruz. Bu alanda kentsel dönüşümü yaptığımızda Ardahan Kalesi, kalenin etrafındaki o tarihi eserlerin gün yüzüne çıkmış olması yine güneyinde yapacağımız millet bahçesi ve içindeki müze ile bu bölge adeta tarihin ve kültürün ön planda olduğu bir turizm merkezi haline gelecektir." diye konuştu.

- Gurbetçilere yönelik konut uygulaması

Yeni Mahallede kentsel dönüşüm başlatarak vatandaşları riskli binalardan kurtaracaklarını anlatan Kurum, şunları kaydetti:

"Köylerimizdeki vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttırmak amacıyla biliyorsunuz Valiliğimiz, Özel İdaremiz kanalıyla tüm köylerimizdeki çöpleri topluyor. Bu hizmetin daha da iyi verilmesi adına bakanlığımızca Özel İdaremize iki tane çöp toplama aracı 500 tane de konteyner veriyoruz. Göle ilçemizde çok fazla gurbetçi vatandaşımız var. Bu vatandaşlarımıza yönelik Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız eliyle bir konut uygulaması yapacağız. Bu konuttan hem Göleli kardeşlerimiz, alt gelirli, orta gelirli grubundaki vatandaşlarımız aynı zamanda Göleli olup ancak yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın faydalanması için böyle bir projeyi de Göle ilçemizde başlatmış olacağız."

Kurum, Türkiye çapında 50 bin toplu konut projelerinin olduğunu hatırlatarak, bu proje kapsamında da Ardahan'da da 497 liradan başlayan taksitlerle vatandaşların 240 aya varan vadeyle ev sahibi olabileceğini anlattı.

Vatandaşların kiranın altında bir bedelle ev sahibi olacağını vurgulayan Kurum, "2023 yılına kadar 250 bin sosyal konut hedefimiz var. Bu hedef doğrultusunda illerimizdeki talebe göre de projenin miktarını vesairesini arttıracağız." ifadelerini kullandı.

Kurum, Ardahan'da eğitim gören öğrenciler için de "Öğrenci Yaşam Merkezi Projesi"nin hayata geçirileceğini sözlerine ekledi.

PARTNERBir ülke onu konuşuyor! Daha 8 yaşında ama...Bir ülke onu konuşuyor! Daha 8 yaşında ama...
Mansur Yavaş: Bizim olduğumuz yerde ne FETÖ olur ne PKKMansur Yavaş: Bizim olduğumuz yerde ne FETÖ olur ne PKK
İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban projelerini açıkladıİnegöl Belediye Başkanı Alper Taban projelerini açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Ardahan Murat Kurum ziyaret

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da kimyasal maddelerin olduğu fabrikada yangın

İstanbul'da kimyasal maddelerin olduğu fabrikada yangın

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Kızdıran soru! Babası 1.5 milyonluk hediye alınca...

Kızdıran soru! Babası 1.5 milyonluk hediye alınca...

Seda Akgül'ün dekolte isyanı! 'Olay olacak göğüs dekolteli paylaşım'

Seda Akgül'ün dekolte isyanı! 'Olay olacak göğüs dekolteli paylaşım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Hollanda'da silahlı saldırı: 3 kişi öldü!

Hollanda'da silahlı saldırı: 3 kişi öldü!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Diğer Haberler
Son dakika: Hulusi Akar'dan Yeni Zelanda'daki katliama ilişkin sert açıklama

Hulusi Akar'dan Yeni Zelanda'daki katliama ilişkin sert açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Fuat Oktay: Bu işin peşini bırakmayacağız

Fuat Oktay: Bu işin peşini bırakmayacağız

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na HDP sözleri!

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na HDP sözleri!

Yeni Zelanda katliamının görüntülerinin Erdoğan'ın mitinginde gösterilmesine sert tepki

Yeni Zelanda katliamının görüntülerinin Erdoğan'ın mitinginde gösterilmesine sert tepki

Ömer Çelik: Bir vahşet çağındayız artık

Ömer Çelik: Bir vahşet çağındayız artık

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.