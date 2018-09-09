İSTANBUL (AA) - 2023'e Doğru Türkiye Eğitim Sistemi "Bulma Konferansı", toplumun farklı kesimlerinden ve uzmanlık alanlarından isimleri bir araya getirdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ev sahipliğinde gerçekleşen konferansa, bilimden sanata, hukuktan medyaya, spordan iş dünyasına, sendikalardan düşünce kuruluşlarına kadar 21 farklı alandan 100’ün üzerinde eğitim gönüllüsü katıldı. Konferansın açılış bölümünde konuşan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, salonda çok farklı meslek gruplarından insanların bulunduğunu hatırlatarak, "Biz biraz araştırma için, sorgulama için, akıl için, kalp için buradayız. İyi ki buradasınız. Eğitim sadece eğitim değildir. Çünkü eğitim antropolojidir, nörobilimdir, biyolojidir, ilahiyattır, felsefedir." dedi. Salonda bulunanların iltifata ihtiyacı olmadığını ifade eden Selçuk, eğer katılımcı gruba bir isim verilmesi gerekirse "Bir şey yapma grubu" denilebileceğini söyledi. Açılış konuşmasının ardından katılımcılar, farklı salonlarda akşam saatlerine kadar sürecek çalışma gruplarına ayrıldı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "#Eğitim2023 Hep bir'likte çocuklarımız için özümüzü çektik." ifadelerini kullanarak, konferanstan özçekim paylaştı. Selçuk, bir diğer tweetinde ise "#Eğitim2023 Bulma Konferansına bizzat katılarak veya sosyal medyadan destek vererek çocuklarımız için daha iyi bir geleceğe imza atan eğitim dostlarına teşekkür ediyorum." paylaşımında bulundu. Konferansa katılan birçok isim sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda konferansla ilgili düşüncelerini ve bakan Selçuk'un sözlerini paylaştılar. Katılımcılardan Türkiye Zeka Vakfı Başkanı Prof. Dr. Emrehan Halıcı, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, çalışma grubundaki Prof. Dr. Erol Göka, Savaş Barkçin, Prof. Dr. Ümit Meriç, Esra Albayrak, Prof. Dr. Mim Kemal Öke ve Prof. Dr. Kemal Sayar'la birlikte olan fotoğrafını paylaştı. Konferansın açılış bölümünde Bal filmindeki karakterlerden Yusuf'un okuldaki sahneleri yayınlanan yönetmen Semih Kaplanoğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "#Egitim2023 Bizleri Çocuklarımız için Bir’leştiren ve umulur ki Buluş’turan Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk’a teşekkürlerle..." ifadelerini kullandı. Kaplanoğlu ayrıca, KADEM Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, yazar Sinan Canan, da bulunduğu çalışma grubundan fotoğraf paylaştı.