Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Tespitlerimize göre 2023'e kadar dönüştürülmesi gereken 6,7 milyon bağımsız bölüm var, riskli gördüğümüz. Bunların yaklaşık 1,5 milyonu da daha fazla riskli diyebiliriz." dedi.

Bakan Kurum, konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda soruları yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Konut Piyasası Takip Sistemi'nin önemine işaret eden Kurum, "Arz talep dengesini konut sektöründe de düzenli şekilde tutmamız gerekiyor. Ona göre yatırımcının önünü açmamız gerekiyor, yatırımlarımızı yapmamız gerekiyor. Açıkladığımız Mekansal Stratejik Plan bu anlamda çok önemli. Bu plana uygun bir şekilde sanayilerimizi yapmamız, tarım alanlarını ona göre şekillendirmemiz lazım." diye konuştu.

Türkiye'nin en büyük çevre projesini Ergene ve Çorlu Nehri'nde başlatmak zorunda kaldıklarını anlatan Kurum, bu projenin 2020 yılında büyük bir kısmının bitmiş olacağını, bu konuda kararlı olduklarını vurguladı.

Kurum, arz, talep dengesinin inşaat sektörünü de ilgilendirdiğini anımsatarak, "Kentsel dönüşümde yılda bir şehirde 10 bin konut satılıyorsa, siz 15 bin konut yaparsanız, o 5 bin arz fazlası olur. Tüm Türkiye'de biz yılık 1 milyon 200 bin konut endeksliyoruz. Bunun 600 bini yeni, 600 bini de ikinci el konutlar. Bu dağılımı dengeyi ona göre takip etmemiz lazım." ifadelerini kullandı.