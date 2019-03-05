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"2023'te dünyanın en büyük ekonomilerinden olmak için çalışıyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 18:36 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: -"1923'te kurduğumuz Cumhuriyetimizi, 100. yıl dönümü olan 2023 yılında dünyanın en büyük ekonomileri arasına sokma hedefini gerçekleştirmek için azimle çalışıyoruz" - "Biz milletimizle geldik, milletimizle omuz omuza bu yolda yürümeye devam ediyoruz. Demokrasimize, kalkınmamıza ve ekonomimize, milletimizin desteği ile sahip çıkıyor; yine milletimizin desteği ile daima ileriye yürüyoruz. Sizlerin desteği ile 31 Mart'ta, hedeflerimize inşallah bir adım daha yaklaşacağız"

SİNOP (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "1923'te kurduğumuz Cumhuriyetimizi 100. yıl dönümü olan 2023 yılında dünyanın en büyük ekonomileri arasına sokma hedefini gerçekleştirmek için azimle çalışıyoruz." dedi.

Oktay, Sinop'taki temasları kapsamında Organize Sanayi Bölgesi'nde iş adamlarıyla bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen toplantıda Oktay, iş dünyasının taleplerini dinledi, bir tekstil fabrikasını ziyaret etti.

Ardından Erfelek ilçesine geçen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Erfelek Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen Halk Buluşması'nda yaptığı konuşmada, rotalarının millet, gayelerinin ise hizmet olduğunu vurguladı.

Önceliklerinin milletin gönlünü kazanmak, gönülleri fethetmek olduğunu dile getiren Oktay, "Bu anlayışla, son 17 yılda ülkemizi her alanda rekorlarla, başarılarla tanıştırdık. Biz her zaman bu millete hak ettiği hizmeti vermenin gayretindeyiz. Bu anlayışla ve kararlılıkla ülkemizin tüm illeriyle, kalkınma yolunda durmadan ilerliyoruz." diye konuştu.

Oktay, geride bıraktıkları 17 yıllık dönemde, ekonominin hızlı ve istikrarlı bir büyüme performansı ortaya koyduğuna işaret ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kişi başı milli gelirimizi 3 kat artırarak 10 bin doların üzerine çıkardık. 3 kat artması, 10 bin dolara çıkması yetmez, biz 20 bin dolarlar, 25 bin dolarları hedefliyoruz. Şu anda dünyanın 17'inci, Avrupa'nın 6'ıncı büyük ekonomisi konumundayız. 1923'te kurduğumuz Cumhuriyetimizi 100. yıl dönümü olan 2023 yılında dünyanın en büyük ekonomileri arasına sokma hedefini gerçekleştirmek için azimle çalışıyoruz. Biz milletimizle geldik, milletimizle omuz omuza bu yolda yürümeye devam ediyoruz. Demokrasimize, kalkınmamıza ve ekonomimize, milletimizin desteği ile sahip çıkıyor; yine milletimizin desteği ile daima ileriye yürüyoruz. Sizlerin desteği ile 31 Mart'ta, hedeflerimize inşallah bir adım daha yaklaşacağız."

- "Hükümetimiz her alanda reformlara devam edecek"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 17 yılda Türkiye'yi 3-4 kat büyüttüklerini, ihracatın bu doğrultuda 4-5 kat arttığını belirtti. Tüm bunların yeterli olmadığını dile getiren Oktay, şöyle devam etti:

"Şimdi önümüzde 2023'e kadar ülkemizi istikrarla daha çok kalkındırma, daha çok büyütme hedefimiz var. Elde ettiğimiz her başarı, sadece daha büyük hedeflerimize giden yolda bir işaretten ibarettir. Hükümetimiz her alanda reformlara devam edecek. Hedeflerimize giden yolda daha çok çalışmak, daha çok proje üretmek, daha çok yatırım yapmak durumundayız."

"Bizim derdimiz Erfelek'i Allah vergisi güzel tabiatını koruyarak, altyapı ve üstyapısıyla, Karasu Vadisi Rekreasyon Projesi, yeni otogar ve meslek yüksekokulu projeleriyle en güzel hizmetleri sunmak ve turizmin cazibe merkezi haline getirmektir" diyen Oktay, "Ciddi turizm potansiyeli olan Erfelek'ten her alanda çok daha büyük atılımlar bekliyoruz. Bu projeleri eğer Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderle çalışıyorsanız başarırsınız." ifadelerini kullandı.

Oktay, Türkiye'de 81 ilde şehir merkezlerine doğal gaz hizmeti getirdiklerini hatırlatarak, bundan sonraki hedeflerinin Türkiye'de doğal gazsız ilçe bırakmamak olduğunu, Erfelek'e de en kısa sürede bu hizmeti getireceklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Erfelek'te 31 Mart'tan sonra adayları Mehmet Uzun'un "gönül belediyeciliği" sayfasını açacağını belirterek, Uzun'a destek istedi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Erfelek ilçesi

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