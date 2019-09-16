İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bir hedefi var, hepimizin hedefi 2023'te İstanbul'a 70 milyon turist, 70 milyar dolar gelir bekliyoruz. Bunu, tebessüm ederek ve güler yüz göstererek yapacağız." dedi. Vali Yerlikaya, İstanbul Valiliği, İBB, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İstanbul Ticaret Odası, Ahilik Vakfı ve AHİSİAD'ın düzenlediği "Ahilik Haftası"nda, taksicilere seslenerek, İstanbul'a gelen turistlere güler yüzlü olmalarının önemini anlattı. Yerlikaya, "Bizi biz yapan değerlerimizi hatırladığımız zaman biraz mahcup olup, başımızı öne eğdiğimiz o değerlerimiz, tesadüfen dünyaya gelmedi. Onları yürek ilmi ile ve iman esaslarına göre yaşayarak var ettik. Gerçek anlamda örnek olanlardan Allah razı olsun diyoruz ve onların yolundan gitmeyi, neslimizle taşımayı Allah bize nasip etsin." diye konuştu. Ebedi hayata intikal eden esnaf ve sanatkarları yad ederek, İstanbul'a gelen yerli yabancı turistlerin her birini ve İstanbul halkını sevdiğini dile getiren Yerlikaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"17 bin 395 taksici esnaf şoför kardeşlerimize sesleniyorum, bize geçen yıl 13 milyon 433 bin yabancı turist misafir geldi. Hedefimiz bu değil, bu sene inşallah 15 milyon yabancı turistin İstanbul'a geleceğine inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir hedefi var, hepimizin hedefi 2023'te 70 milyon turist, 70 milyar dolar gelir bekliyoruz. Bunu, tebessüm ederek ve güler yüz göstererek yapacağız. Onları gidecekleri istikamete, en doğru ve kısa yol neresi ise vaktinde, istedikleri yere götüreceğiz. Turistlerin canı, malı, ırzı bizim emanetimizdir. Her bir taksici kardeşimiz, 'Benim taksim şu anda İstanbul'un misafirperverliğini gösteriyor. Bu benim, turizm elçisi gösterilmek için bana tanınan bir fırsattır.' şeklinde düşüneceğiz ve diyeceğiz. Biz turist misafirlerimizin, hakkını gözeten şoför ve taksici esnaflarımızı kalben selamlıyoruz ama bir Ahi Evran torunu olarak, tamamının da bu şekilde olmasını istiyoruz." Ahilik kutlamalarının bugünden itibaren bir hafta devam edeceğini söyleyen Yerlikaya, tüm esnafın Ahilik Haftası'nı kutlayarak, "Her esnafla konuştuğumuzda ahilik ruhunun hala yaşadığını, nesilden nesile aktarılacağını müşahede ettik. Bundan önceki geldiğimiz şehir olan Gaziantep'te 'Almacı Pazarı' diye ifade edilen esnafın, tacirliğin doğduğu büyüdüğü yer olan o yerde her zaman bir konuşma yaptık. Buraya ilk geldiğimizde kıymetli İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz Bey, 'Almacı Pazarı'ndaki heyecan gibi cihan devletinin başkenti, geçmişi 470 yıl olan İstanbul'da da yaşayacağız değil mi?' diye sorduğu zaman, 'Elbette...' dedim." şeklinde konuştu.

Yerlikaya, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz ve 146 oda yönetimini tebrik ederek, şunları dile getirdi: "Sizler bizim, Ahi Evran ruhunu yaşatan, gerçek anlamda sivil toplum kuruluşlarımızsınız, iyi ki varsınız. 13. asırda Horasan'dan, Anadolumuza Ahi Evran-ı Veli geldi, inşaata başladı. Feyiz aldığı Hz. Mevlana Celalettin-i Rumi, Hacı Bektaş-ı Veli ve ismini bildiğimiz-bilmediğimiz, hatırlayıp-hatırlayamadığımız, Ahi Evran-ı Veli hazretlerinin, bu hizmet sektörünün ruhunu vermeyle ilgili ona kim ölçülü katkı ve hayır dua yaptıysa onlara selam olsun, ruhları şad olsun. Anadolu, Selçuklu Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti, bizim medeniyetimiz ve inancımızda 'Rızkı Allah verir' düşüncesi vardır ama sebebine sarılmak kaydıyla. İşte o sebebine sarılmanın, etiğini, adabını, usulünü, erkanını velhasıl bütün çerçevesini çizen, ilk başlatan ve ilk meşaleyi yakan Ahi Evran'dır. Üç ilkesi vardır, birincisi ahde vefa, ikincisi alın teri ve üçüncüsü de helal kazançtır. Yani eline, diline, beline hakim olacaksın düsturudur."

"Edepli esnaflık, Kuran-i ticarettir" yazılı pankartı gösteren Vali Yerlikaya, "O sözün orijinalinde Ahi Evran diyor ki, 'Bir Müslümanın esnaf, zanaatkar, tüccar ve tacir olması nasıl? İşte böyledir diyor. Nefsiyle inanlarıyla, dostlarıyla, yarenleriyle yaşayarak, nesilden nesile aktarılan güzel hasletler, bize kadar geldi. Biz de inşallah bizden sonraki nesillerimize bunu aktarıyoruz, aktaracağız." değerlendirmesinde bulundu. - "Alışverişlerinizi, yerli ve milli olan esnaf ve sanatkarımızdan yapın" Esnaflığın, İstanbul gibi Hz. Muhammed'in övgüsüne nail olan bir şehirde her zaman güzel örnekler verdiğini anımsatan Yerlikaya, "İstanbul ile ilgili pek çok yazılan şiir, ismine ve aşkına yazılan şarkı vardır, İstanbul'u methetmek için dilimiz yorulur ama bir cümlenin hepsinden üstün olduğunu düşünüyorum. O da peygamber efendimizin övdüğü şehirdir ve başka söze hacet yoktur." ifadesini kullandı. Yerlikaya, İstanbul'dan, Anadolu'ya bütün coğrafyaya yayılan ve hayatı kolaylaştıran esnaflığın, tüm dünyaya örnek olduğunu işaret ederek, şunları kaydetti:

"Hayatı kolaylaştıran hizmet sektörünün nasıl yapılacağını, hangi hanımefendi ve beyefendilerin dünyanın ilk ve tek eski AVM'si olan Kapalıçarşı'da, daha altı yaşında babasının elinden tutup ustasına teslim ettiği 90 kusür yaşındaki Şemsettin Şengül ağabeyimizi dün ziyaret ettim. 86 yıldır her sabah iş yerinin kapısından sağ ayağıyla adımına atıp, 'Bismillah, ya Rabbi, rızkı sen veriyorsun. Bana sebebini doğru, neticesini helal olarak ver...' duası ile açmış. Az ilerde Ahmet Fazıl bey, Örgücü Seyfi ağabeyimiz ve diğerleri... Seyfi ağabeyimiz örgücülükten kazandığı helal parayla, hayalini bile kuramayacağı, evlatlarını makam ve mevkilere getirmiş. Müşterileri sadece buradan değil, Avrupa'dan ve Yeni Zelanda'dan bile gelenler var." 146 odanın kapısına asılan "Ahilik Duası"ndan bir bölüm okuyan Yerlikaya, alıp-satarken, kul hakkına, helal ve harama dikkat edilen bir ticaret anlayışı hakim olduğu sürece, mahkeme kapılarının açılmayacağını vurgulayarak, günümüzde mahkemelerin çoğalması noktasında da herkesin kendi nefsini ve kalbini sorgulaması gerektiğine dikkati çekti.

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz da, esnaf sanatkarın ekonominin temeli olduğunu belirterek, "Her zaman kalkınmanın taşıyıcı unsuru olan esnaf ve sanatkarımız, milletimizin dirliği ve birliği için de adeta bir harç görevi üstlenmektedir. Sizlerden de ricam, alışverişlerinizi, sermayesiyle, kimliği ile yerli ve milli olan esnaf ve sanatkarımızdan yapmanız. Güçlü Türkiye, Güçlü Esnaf olma yolunda bizlere verebileceğiniz en büyük destek bu olacaktır." dedi. - Ahilik Haftası İstanbul'da renkli görüntülere sahne olan ve 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Ahilik Haftası kapsamında, Beyazıt Meydanı'ndan, Sultanahmet Amfi Tiyatro'ya kadar mehteran eşliğinde "Ahi Yürüyüşü" gerçekleştirildi. Mehteran takımının ardından yürüyen esnaf ve sanatkarlar, Kapalıçarşı'da geleneksel Ahi Duası'nı gerçekleştirdi. Kortej, güzergah boyunca çevredeki vatandaşlara gül ve Ahi Duası'nın yazılı olduğu bir broşür dağıttı. Mehteran takımının mini bir konser verdiği amfi tiyatroda, İstanbul Valisi Yerlikaya, kaftan giydi. Yerlikaya, "İlin Ahisi" unvanını elektrik teknisyeni Ali Kemal Adıkalan'a, "İlin Kalfası" unvanını kuaför Veysel Örnek'e ve "İlin Çırağı" unvanını ise elektrikli ev alet aletleri teknisyeni Cihan Kolukısa'ya takdim ederek, şed kuşandırdı.