AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "2023'ten önce son viraj, son seçim. Bundan sonra uzunca bir süre Türkiye artık seçim yaşamayacak. Bu seçimler önümüzdeki dört, beş yılın psikolojik ortamını belirleyecek, tayin edecek." dedi.

AK Parti Yüreğir İlçe Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya gelen Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, seçimlere kısa bir sürenin kaldığını hatırlattı.

Bu seçimin son derece önemli olduğunu belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"2023'ten önce son viraj, son seçim. Bundan sonra uzunca bir süre Türkiye artık seçim yaşamayacak. Bu seçimler önümüzdeki dört, beş yılın psikolojik ortamını belirleyecek, tayin edecek. 15 Temmuz ile Türkiye yeni bir döneme girdi. Artık Türkiye'de eski siyaset yok. 15 Temmuz sonrası yeni bir dönem açıldı. Yenikapı ruhuyla bir ittifak oluştu. Bunu sokakta millet oluşturdu aslında, daha sonra bu ittifak başkanlık sistemi dediğimiz yeni yönetim sisteminin oluşmasını sağladı. Bu ittifak, Türkiye'nin en büyük yönetim dönüşümüne imza attı. Ardından genel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde devam etti. Şimdi de yerel seçimlerde Cumhur İttifakı ile seçime gidiyoruz. İnşallah hem Cumhur İttifakı olarak hem AK Parti olarak bu seçimlerden en yüksek başarıyı elde ederek çıkarız."