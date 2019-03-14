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"2023'ten önce son viraj, son seçim"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 20:16 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz: - "2023'ten önce son viraj, son seçim. Bundan sonra uzunca bir süre Türkiye artık seçim yaşamayacak. Bu seçimler önümüzdeki dört, beş yılın psikolojik ortamını belirleyecek, tayin edecek"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "2023'ten önce son viraj, son seçim. Bundan sonra uzunca bir süre Türkiye artık seçim yaşamayacak. Bu seçimler önümüzdeki dört, beş yılın psikolojik ortamını belirleyecek, tayin edecek." dedi.

AK Parti Yüreğir İlçe Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya gelen Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, seçimlere kısa bir sürenin kaldığını hatırlattı.

Bu seçimin son derece önemli olduğunu belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"2023'ten önce son viraj, son seçim. Bundan sonra uzunca bir süre Türkiye artık seçim yaşamayacak. Bu seçimler önümüzdeki dört, beş yılın psikolojik ortamını belirleyecek, tayin edecek. 15 Temmuz ile Türkiye yeni bir döneme girdi. Artık Türkiye'de eski siyaset yok. 15 Temmuz sonrası yeni bir dönem açıldı. Yenikapı ruhuyla bir ittifak oluştu. Bunu sokakta millet oluşturdu aslında, daha sonra bu ittifak başkanlık sistemi dediğimiz yeni yönetim sisteminin oluşmasını sağladı. Bu ittifak, Türkiye'nin en büyük yönetim dönüşümüne imza attı. Ardından genel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde devam etti. Şimdi de yerel seçimlerde Cumhur İttifakı ile seçime gidiyoruz. İnşallah hem Cumhur İttifakı olarak hem AK Parti olarak bu seçimlerden en yüksek başarıyı elde ederek çıkarız."

Çukurova'nın bereketli, potansiyeli yüksek bir bölge olduğunu ifade eden Yılmaz, yeni dönemde ilçeler ve büyükşehirle merkezi idarenin iş birliği içerisinde, bölgenin daha da gelişmesine, kalkınmasına güç vereceğini kaydetti.

AK Parti'nin, vizyonunu Türkiye'nin dört bir yanına yansıtmış bir parti olduğunu dile getiren Yılmaz, "Ülkemizin değişimine, dönüşümüne büyük katkılar vermiş bir parti. İnşallah Adana'mızın da çok daha ileri gitmesine, gelişmiş bir bölge olmasına katkı vermeye devam edeceğiz. Özellikle son dönemlerdeki birçok büyük proje özel sektör projesi bu bölgemizde gerçekleşiyor, gerçekleşecek. Burası Doğu Akdeniz'de çok önemli stratejik bir yer. Turizminden tarımına, sanayisinden enerjisine birçok alanda gerçekten cazibe merkezi bir bölgemiz." diye konuştu.

Yılmaz, seçimlerde herkesin çok güçlü desteğini beklediklerini söyledi.

Daha sonra Yılmaz, Sarıhamzalı Mahallesi'nde esnafı ziyaret etti. Burada bir caminin bahçesinde vatandaşlarla da bir araya gelen Yılmaz, seçimlerde destek istedi.

"2023'ten önce son viraj, son seçim"

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz: - "2023'ten önce son viraj, son seçim. Bundan sonra uzunca bir süre Türkiye artık seçim yaşamayacak. Bu seçimler önümüzdeki dört, beş yılın psikolojik ortamını belirleyecek, tayin edecek"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adana'da

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adana'da

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adana'da

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adana'da

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adana'da

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adana'da

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adana'da

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adana'da

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adana'da

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adana'da

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adana'da

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adana'da
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