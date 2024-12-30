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  4. 2024 biterken ilginç veri: Dünya nüfusu 82 milyon arttı

2024 biterken ilginç veri: Dünya nüfusu 82 milyon arttı

30.12.2024 16:30
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2025'e dünya artan bir nüfusla giriyor. Alman Dünya Nüfusu Vakfı, 2024 yılında dünya nüfusunun bir önceki yıla oranla 82 milyon arttığını duyurdu.

2024 biterken ilginç veri: Dünya nüfusu 82 milyon arttı

Alman Dünya Nüfusu Vakfı (DSW), 2024 yılı dünya nüfusunu açıkladı. DSW açıklamasında, 2024 yılında dünya nüfusunun bir önceki yıla oranla 82 milyon arttığını bildirdi. Nüfus artışının daha çok Afrika'da gözlendiği aktarılırken önümüzdeki 20 yıl içinde Afrika’da yaşayan insan sayısının iki kattan daha fazla artabileceği belirtiliyor.

Yeni yıl itibarıyla dünyada 8 milyar 56 milyon insanın hayatta olacağı öngörülürken DSW’ye göre, nüfus artışı devam etse de artışın yavaşladığı ve dünya genelindeki kadınların ortalama 2,2 çocuğu olduğu ifade edildi.

Dünya nüfusunun 2080’lerde 10 milyarı bulabileceğini açıklayan DSW, Almanya'nın nüfusunun yıl boyunca aynı seviyede kaldığını ve yaklaşık 84 milyon olduğunu bildirdi.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Dünya nüfus
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