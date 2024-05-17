Emlak vergisi, emlak sahibi olan, çeşitli taşınmaz mülklere sahip olan kişiler tarafından ödenmesi gereken zorunlu bir vergi türüdür. Vatandaşlara çeşitli avantajlar sağlayabilmek adına emlak vergileri belli tarihlerde ve taksitlendirmeler yapılarak ödenebilir hâle getirilmiştir.

2024 emlak vergisi 1. taksiti ne zaman?

Bir kişi emlak vergisi ödeyecekse bunu 2 farklı taksit olarak gerçekleştirebilir. Her yıl ödenmesi gereken bir vergi türü olan emlak vergisi yılda 2 kez olacak şekilde taksitli olarak da ödenebilmektedir.

Emlak vergisinin ilk taksiti mart, nisan ya da en geç mayıs ayında ödenmelidir. İkinci taksit ise en geç kasım ayının sonuna kadar ödenmek zorundadır. Her yıl açıklanan tarihlere göre ödeme yapılmalı ve gecikme olmamalıdır.

2024 emlak vergisi 1. taksiti ne zaman ödenecek?

Emlak vergisi 1. taksiti son ödeme tarihi 2024 yılı için de belirlenmiştir ve bu tarihin geçirilmemesi önemlidir. 2024 yılı için emlak vergisi ödeme tarihleri de 2 taksite ayrılmış ve ilk taksit için son tarih olarak mayıs ayının son günü verilmiştir.

31 Mayıs 2024 tarihi 2024 yılının emlak vergilerinin ilk taksitlerini ödemek için belirlenmiş ve resmî kurumlarca açıklanmış olan son ödeme tarihidir.

Emlak vergisi ödeme 1. taksit ne zaman 2024?

Genel olarak emlak vergilerinin ilk taksitleri en geç mayıs ayında olacak şekilde ödenmelidir. Tam tarihler ise her yıl düzenli olarak resmî kurumlarca açıklanmaktadır. Örnek olarak 2023 yılı için belirlenen ilk taksit aralığı 1 Mart – 31 Mayıs arasıdır.

2024 yılı için emlak vergisi ödemesi yapabilmek için de ilk taksitin son ödeme tarihi açıklanmış ve bu tarih 31 Mayıs 2024 olarak belirtilmiştir.

Emlak vergisi 2. taksiti ne zaman 2024?

Emlak vergisini ödemek için belirlenen son tarih ilk taksit gibi ikinci taksit için de belirlenmiştir. Her yıl güncellenen bu tarihler 2024 yılı için de açıklanmıştır. Buna göre 2024 yılı emlak vergisi ikinci taksiti ödemesi yapmak için belirlenen son tarih 30 Kasım 2024 tarihidir.





