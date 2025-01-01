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2025'e bahara girer gibi giriş... Yılın ilk gününde güneşli havayı görenlere Prof. Dr. Orhan Şen kar tarihi verdi!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
01.01.2025 15:40
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İstanbullular, 2025'in ilk gününü bahar havasında geçiriyor! Sıcak hava ve güneşli havanın tadını çıkaran megakentliler, yılbaşı tatilini fırsat bildi. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 2025’te etkili olacak kar ve sağanak yağışların tarihlerini açıkladı!

2025'e bahara girer gibi giriş... Yılın ilk gününde güneşli havayı görenlere Prof. Dr. Orhan Şen kar tarihi verdi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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2025'İN İLK KARI NE ZAMAN DÜŞECEK?

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen katıldığı yayında Türkiye'ye ilkdüşecek olan karın hafta sonunda olabileceğini şu ifadeler ile aktardı: "Türkiye'ye ilk kar 4'ü 5'i gibi, yani hafta sonu gibi Türkiye'ye kar yağacak. Ancak 4'ü 5'inde İstanbul'a kar gözükmüyor. Ama Marmara'nın doğusunda, yani Kocaeli'nde ve Bursa civarında yağabilecek. Dolayısıyla ilk kar ayın 4'ü 5'i gibi Anadolu’da yağacak”

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İSTANBUL NE ZAMAN KAR İLE BULUŞACAK?

Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında İstanbul'a 2025 yılında ilk karın ne zaman düşeceğini de açıkladı.

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Şen Ocak ayının ikinci haftasında kar gözüktüğünü söyledi: “İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İstanbul'a baktığımız zaman, ayın 12'si veya 12'sini geçtikten sonra, yani ocak ayının ikinci haftasında sonuna doğru Marmara bölgesinde de bir kar gözüküyor. Yani bu da İstanbul'a dahil olmak üzere. Bu hafta sonu havalar biraz soğuyor, Cumartesi, Pazartesi, sıcaklıklar 3-4 derece düşecek ama, Pazartesi itibaren 3-4 derece artacak. Öbür hafta sonu tekrar soğuyarak ve kar ihtimalini Marmara'ya getirecek”

Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji İstanbul Orhan Şen kar
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