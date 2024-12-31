2025 Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı? 600 milyonluk büyük ikramiye çekilişi için dakikalar kaldı! Online MPİ bilet sorgulama ve ikramiye sonuçları tam liste...

Türkiye, 2024'ün son saatlerine girerken milyonlarca vatandaş merakla Milli Piyango 2025 Yılbaşı özel çekilişini bekliyor. Vatandaşlar aldıkları biletlere büyük ikramiyenin vurması yönünde hayallerini sürdürürken, 2025 Milli Piyango sonuçları için de sayılı dakikalar kaldı. Kullanıcılar ise yaptıkları aramalarda 'Milli Piyango bilet numarası ile bilet sorgulama ekranı açıldı mı? 2025 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta başlayacak, sonuçlar ne zaman sorgulanacak?' sorularının cevaplarını aradı.

2025 MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Bu sene için belirlenen bilet fiyatları şu şekilde:

Çeyrek Bilet: 150 TL

Yarım Bilet: 300 TL

Tam Bilet: 600 TL

MİLLİ PİYANG0 2025 YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Milyonların merakla beklediği 2025 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi 31 Aralık 2024 Salı günü (bugün) saat 18:30'da başlayacak.

2025 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARINI SORGULAMA EKRANI AÇILDI MI?

Büyük ikramiyenin 600 milyon lira olduğu yılbaşı çekilişinde sonuçları mynet.com'dan takip edebilirsiniz. Canlı yayında düzenlenecek olan çekilişte ikramiye kategorilerine göre numaralar çekildikten sonra sorgulama ekranı aktif olacak.

2025 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2025 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYELERİ NE KADAR?

2025 Yılbaşı Özel Çekiliş Sonuçlarıyla 600 Milyon TL'lik büyük ikramiyenin yanında bu yıl 60 Milyon TL, 6 Milyon TL, 1,5 Milyon TL, 1 Milyon TL, 100 Bin TL, 50 Bin TL, 25 Bin TL, 10 Bin TL, 6 Bin TL, 4 Bin TL, 1,8 Bin TL, 1,2 Bin TL ve 600 TL kazanan numaralar ile amorti kazanan numaralar da belli olacak.

YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE NE KADAR İKRAMİYE DAĞITILACAK?

Bu yıl Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 3 milyar 499 milyon 50 bin TL olacak.

YILBAŞI İKRAMİYESİNDE AMORTİ NEDİR?

2025 Yılbaşı Çekişlişi için Milli Piyango bileti alanlar bir yandan da 'amorti' sonuçlarını merak ediyor. Kısaca biletin son rakamına isabet eden ikramiye olarak ifade edilen amaorti, her Milli Piyango çekilişinde 2 adet olarak belirleniyor. Amorti 0-1-2-3-4 rakamlarından 1 adet ve 5-6-7-8-9 rakamlarından 1 adet olmak üzere toplamda 2 adet tespit edilir.

2025 MPİ YILBAŞI İKRAMİYESİ AMORTİ NE KADAR?

Milli Piyango 2025 yılbaşı çekilişinde biletine amorti isabet eden kişiler '2025 amorti kaç para, kaç TL?' sorusuna yanıt arıyor. Amorti kısaca bilete ödenen tutarın iadesi olarak ifade edilebilir. Örnek olarak çeyrek bilete amorti isabet ederse bilet sahibi 150 TL, yarım bilete amorti isabet ederse bilet sahibi 300 TL ve tam bilete amorti isabet ederse bilet sahibi 600 TL kazanacak. Eğer bir bilete hem amorti hem daha yüksek bir ikramiye isabet ederse daha yüksek olan ikramiyenin ödemesi yapılır. Örnek olarak tam biletinize 5000 TL ve amorti çıktığı göz önüne alınırsa 5000 TL’yi alırsınız.

BÜYÜK İKRAMİYE ve 60 MİLYON TL'LİK İKRAMİYE NE ZAMAN BELİRLENCEK

Milli Piyango 2025 çekilişleri 2 bölüm olarak yapılacak. Birinci bölüm 18:30'da başlayacak ve bu bölümde bin 200 TL ila 60 milyon TL arası ikramiye kazanan numaralar belli olacak.

İkinci bölümde ise amorti ile 600 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan numaralar belli olacak.