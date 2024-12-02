2025 Survivor yarışmacıları kim olacak? Nefise Karatay’ın paylaşımı merak uyandırdı: Survivor’a katılacak mı?

2025 yılında Survivor yarışmasının kadrosu merakla bekleniyor. Eski yarışmacıların sosyal medya paylaşımları ise heyecanı daha da artırmış durumda. Son olarak Nefise Karatay, yaptığı atış çalışmasıyla dikkatleri üzerine çekti ve takipçileri, "Survivor’a katılacak mı?" sorusunu sormaya başladı.

Nefise Karatay, sosyal medyada paylaştığı videolarla öne çıktı. Survivor hayranları, ünlü ismin atış çalışmasının, yeni sezonda yarışmaya katılacağına dair ipuçları olup olmadığını tartışıyor.

"Nefise Karatay Survivor'a katılacak mı?" sorusu merak edilirken yarışmacıya da mesaj yağdı.



Antrenmanına dair paylaşım yapan Nefise Karatay'a 'Survivor'a mı katılacaksın?' soruları gelince ünlü yarışmacı "Sadece ziyarete geldim arkadaşlar" dedi.

SURVİVOR 2025 NE ZAMAN BAŞLIYOR, NASIL OLACAK?

Survivor 2025 sezonu için henüz yayın tarihi duyurulmadı.