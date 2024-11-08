2025'te fuar standları akıllanıyor dijitalleşme tam gaz devam ediyor

2024 son çeyreğinde faiz oranlarından dolayı bazı fuarlarda katılımcı sayısında azalma olsa da 2025 yılı için umutlar yükseldi.

2024 yılına kadar gelinen süreçte kısmen bir daralma olsa da pazarlama gücü halen yükselişte. Sektörde stand tasarımı konusunda faaliyet gösteren Wawa İç Mimarlık Kurucusu İç mimar Canberk Yetkin’e göre iptal olan veya ertelenen fuar söz konusu olmasa da katılımcı rakamlarında azalmalar meydana geldi. ''Firmalar yatırım yaparken biraz daha düşünüyor. Maliyetlerini minimumda tutup fuarda ki yerlerini korumayı hedefliyor. TOBB verilerine göre 2023 yılında düzenlenen fuarlarda 2022’ye göre %4.84 büyüme gerçekleşti. Katılımcı sayısındaki azalmayı avantaja çeviren firmalar da oldu. Çalıştığımız firmalardan bazıları fuarda yüksek bütçeli anlaşmalar yaptığını ve fuarlarının çok güzel geçtiğini belirtti.'' dedi. Şirketler bütçe kısıtlamalarına gitme kararı alsalar da fuar katılımını es geçmedi. Fuar yerlerini ve pazardaki konumlarını korumak isteyen firmaların olduğunu belirten Yetkin’e göre 2025 ilk çeyreğinde faiz indirimlerinin gelmesiyle piyasalar hareketlenebilir.

Dünya ve Türkiye'de Fuarcılık Değişiyor

Avrupa ve dünya fuarcılık anlamında daha çok sürdürülebilirlik ile ilerliyor. Tekrar kullanılabilen sistemler ile fuar standları tasarlanıyor. Türkiye’de de bu sistem yavaş yavaş yaygınlaşmaya başladı. Led ekran teknolojisine ülkemiz Avrupa ve dünya fuarcılığına göre daha hızlı adapte oluyor. Uzmanlara göre 2025 yılından itibaren yakın gelecekte dijital dünya fuar alanlarında çok daha fazla hissedilir hale gelecek

Yeni Nesil Teknolojik Fuar Standları Yarışacak

''Yeni nesil teknolojileri fuar stand tasarımında aktif olarak kullanıyoruz'' diyen İçmimar Canberk Yetkin fuar standı konusunda genel konseptin teknoloji ve sürdürülebilirlik olduğunu vurguladı. ''Doğa esintileri, teknolojik ve gündem içerisinden tercihlerde bulunuluyor. Led ekran teknolojisi, led aydınlatmalar ve reklam ürünleri ile esnek tasarımlar yapılabiliyor. Ülkemizde fuarcılık dünyaya göre görsel anlamda teknik zorunluluklar nedeniyle ayrışıyor. Bunun sebebi tavandan asma sistemi olan tag uygulamasının ülkemizdeki fuar alanlarında mümkün olmaması. Bunun yerine firmalar tavan yüksekliği daha fazla ve gösterişli tasarımlara yöneliyor. Genel olarak yüksek ve teknolojik ağırlıklı fuar standı talebi oluyor. Adeta görsel bir şova dönüşen fuarlarda yetkine göre katılımcılar gösterişli standlara yöneldi. '' Katılımcılar genel olarak kalite algısını kullanılan malzeme, yüksek zemin, led ekran teknolojisi ve reklam malzemeleri ile göstermek istiyor. Bütçeler ve yapılmak istenen yatırıma göre bu talepler değişebiliyor.

Türkiye'deki Fuarcılık Yabancı Ülke Sektörlerince Nasıl Görülüyor?

''Türk fuarlarına son zamanlarda yurt dışından ziyaretçi ve katılımcı talepleri artış gösteriyor. TOBB verilerine göre yabancı katılımcı oranı 2023 yılında 2022 ye göre %35.06 büyüme gerçekleştirdi. 2024 verileri geldiğinde bu artışın daha da büyüdüğünü muhtemelen göreceğiz. Avrupa fuarlarında da genel bir küçülme olduğu dikkatimizi çekiyor. Türk ihracatçısının son zamanlarda Orta doğu ve Amerika’da olan fuarlara yoğunluk verdiğini gözlemliyoruz. Bunun sebeplerinden birinin Avrupa’da genel olarak bir talep azalması olduğunu düşünüyoruz.

Katılımcı Firmalar 2025'ten Umutlu

Piyasa bu sürecin geçici olduğunu ve Türkiye’nin yapmış olduğu yatırımların dönüşümlerinin ilk çeyrekten sonra yavaş yavaş olacağını düşünüyor. Bu süreç içerisinde ise sadece daha dikkatli adım atmayı tercih ediyor.

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