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2025 yılına kadar daha az yiyin demişti! Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'dan yeni talimat: Siyah kuğu yiyin

30.10.2021 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, açlık çeken halkına 2025 yılına kadar daha az yemelerini emrettikten sonra olay olmuş, bu ifadeleri dünya basınında gündem olmuştu. Kim bu kez de halkından siyah kuğu yemelerini istedi.

2025 yılına kadar daha az yiyin demişti! Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'dan yeni talimat: Siyah kuğu yiyin

Kuzey Kore Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, 2025'te Çin sınırını yeniden açana kadar vatandaşlarını daha az yemek yemeleri konusunda uyardı. Kuzey Koreli yetkililer de, gıda kıtlığı çekilen ülkede vatandaşlara kemerlerini en az üç yıl daha sıkmalarını söyledi.

Bununla birlikte, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, açlıkla mücadele etmek ve potansiyel olarak kanseri önlemek için insanların siyah kuğu yemesini istiyor. Kore İşçi Partisi Rodong Sinmun gazetesi de Kim'in bu açıklamasının ardından kuğu etinin sağlıklı ve lezzettli olduğuna dair bir makale yayımladı. Gazete siyah kuğu etinin insanların yaşamlarını iyileştirmeye aktif olarak katkıda bulunacağını iddia etti.

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''GIDA KITLIĞININ NEDENİ DIŞ FAKTÖRLER''

Öte yandan Kuzey Kore hükümeti, kendilerine uygulanan yaptırımları, doğal afetleri ve küresel koronavirüs pandemisini gerekçe göstererek gıda kıtlığından dış faktörleri sorumlu tuttu. Geçen yıl, Kuzey Kore hayati mahsullere zarar veren ve yüzlerce aileyi evsiz bırakan şiddetli sel yaşadı. Bu yıl mahsuller de kuraklık ve ardından gelen sel nedeniyle zarar gördü.

Güney Hamgyong eyaletinde sağanak yüzlerce dönümlük tarım arazisini yok etti ve birçok köprüyü yıktı.

Kuzey Kore'deki yaz yağmurları, yoksul ülkedeki yetersiz drenaj, ormansızlaşma ve harap altyapı nedeniyle genellikle tarım ve diğer sektörlere ciddi zararlar veriyor.


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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore
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